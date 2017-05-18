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  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ЦИК объявила кандидатов июньских выборов на пост президента Монголии
CA-NEWS (MNG) - Центральная избирательная комиссия и главный избирательный орган провели пресс-конференцию 17 мая и объявили имена кандидатов на предстоящие президентские выборы 26 июня, сообщает портал Gogo.

Кандидаты в президенты от правящей Монгольской народной партии (МНП) и Демократической партии (ДП) были зарегистрированы 14 мая, а кандидат Монгольской Народно-Революционной Партии (МНРП) Намбарын Энхбаяр был отклонен.

16 мая МНРП провел свою конференцию 16 мая и предложил нового кандидата, бывшего депутата парламента Сайнхүүгийн Ганбаатара.

Сегодня, 18 мая ЦИК одобрил кандидатуру от МНРП, зарегистриров его в качестве третьего кандидата на июньские выборы.

Таким образом, на июньских выборах будут представлены три кандидата для избрания пятого президента Монголии. Спикер парламента М.Энхболд, представляющий МНП, бывший депутат парламента Х.Баттулга представляющий ДП, и бывший депутат парламента С.Ганбатар, представляющий МНРП.

Кандидаты, баллотирующиеся на выборах, получат свидетельства о регистрации 27 мая. Предвыборные кампании начнутся с 6 июня по 25 июня. Монгольские граждане, проживающие за рубежом, будут голосовать в соответствующих посольствах и консульствах 10 и 11 июня.

Согласно закону о выборах страны, кандидат, выдвигаемый на высший пост в государстве не может быть моложе 45 лет, должен быть коренным жителем Монголии, проживать в стране по крайней мере 5 последних лет.

26 июня в Монголии пройдут седьмые президентские выборы. Нынешний президент Цахиагийн Элбэгдорж не будет баллотироваться, поскольку занимал пост два срока. Президент может быть переизбран только один раз.

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