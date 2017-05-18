Гражданин Узбекистана хранил в ульяновской квартире оружие, боеприпасы и взрывные устройства

- В Ульяновске лишен свободы гражданин Республики Узбекистан, изобличенный Прокуратурой Ленинского района г.Ульяновска в совершении ряда преступлений.

Как установлено, 34-летний неработавший Салмон Узгаришов незаконно приобрел несколько ручных гранат, боевых взрывателей, самодельный пистолет калибра 9 мм и патроны к нему.

Данные смертоносные устройства и боеприпасы он хранил по месту жительства в квартире одного из домов по проспекту Нариманова.

Однако 26 декабря 2016 года в ходе спецмероприятий сотрудниками регионального Управления ФСБ злоумышленник был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

На основании представленных Прокуратурой Ленинского района г.Ульяновска доказательств Узгаришов признан судом виновным в незаконном хранении взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов и приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.

Данный приговор вступил в законную силу.