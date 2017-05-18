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  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Гражданин Узбекистана хранил в ульяновской квартире оружие, боеприпасы и взрывные устройства
CA-NEWS (UZ) - В Ульяновске лишен свободы гражданин Республики Узбекистан, изобличенный Прокуратурой Ленинского района г.Ульяновска в совершении ряда преступлений.

Как установлено, 34-летний неработавший Салмон Узгаришов незаконно приобрел несколько ручных гранат, боевых взрывателей, самодельный пистолет калибра 9 мм и патроны к нему.

Данные смертоносные устройства и боеприпасы он хранил по месту жительства в квартире одного из домов по проспекту Нариманова.

Однако 26 декабря 2016 года в ходе спецмероприятий сотрудниками регионального Управления ФСБ злоумышленник был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

На основании представленных Прокуратурой Ленинского района г.Ульяновска доказательств Узгаришов признан судом виновным в незаконном хранении взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов и приговорен к 3,5 годам колонии общего режима.

Данный приговор вступил в законную силу.

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