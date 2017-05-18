Принц Монако посетит Астану 25 июня

CA-NEWS (KZ) - Принц Монако Альбер Второй посетит Астану в рамках празднования Национального дня Монако на специализированной выставке EXPO-2017, передает Tengrinews.kz.

На презентации павильона Монако в пресс-центре АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" организаторы павильона рассказали, что 25 июня на территории выставки пройдет Национальный день Монако. "Основными гостями Национального дня будут сам принц Альбер Второй и его сестра Стефания. День начнется с официальной программы с участием высокопоставленных гостей обеих стран. В делегацию Монако также включены президент Ассамблеи Монако, мэр Монако и наш посол", - сообщил заместитель комиссара секции павильона Монако Александр Бокийон.

По сообщению организаторов, тематикой Национального дня княжества будет цирковые шоу. В представлениях на сцене Национального дня, в самом павильоне, а также на вечернем приеме примут участие более 30 артистов из Монако, Китая и Казахстана.

Напомним, выставка EXPO-2017 стартует 10 июня 2017 года и завершится 9 сентября. Свои тематические павильоны представят более 100 стран и более 10 международных организаций.



