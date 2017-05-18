РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Принц Монако посетит Астану 25 июня

CA-NEWS (KZ) - Принц Монако Альбер Второй посетит Астану в рамках празднования Национального дня Монако на специализированной выставке EXPO-2017, передает Tengrinews.kz.

На презентации павильона Монако в пресс-центре АО "НК "Астана ЭКСПО-2017" организаторы павильона рассказали, что 25 июня на территории выставки пройдет Национальный день Монако. "Основными гостями Национального дня будут сам принц Альбер Второй и его сестра Стефания. День начнется с официальной программы с участием высокопоставленных гостей обеих стран. В делегацию Монако также включены президент Ассамблеи Монако, мэр Монако и наш посол", - сообщил заместитель комиссара секции павильона Монако Александр Бокийон.

По сообщению организаторов, тематикой Национального дня княжества будет цирковые шоу. В представлениях на сцене Национального дня, в самом павильоне, а также на вечернем приеме примут участие более 30 артистов из Монако, Китая и Казахстана.

Напомним, выставка EXPO-2017 стартует 10 июня 2017 года и завершится 9 сентября. Свои тематические павильоны представят более 100 стран и более 10 международных организаций.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×