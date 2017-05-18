Генпрокурора Афганистана изучает предполагаемое сексуальное насилие в отношении экс-губернатора с участием генерала Дустума

CA-NEWS (CA) - Генеральный прокурор Афганистана Фарид Хамиди заявил во вторник, 16 мая, что предполагаемое сексуальное насилие в отношении экс-губернатора афганской провинции Джаузджан Ахмад Эшчи с участием вице-президента, генерала Абдулы Рашида Дустума в настоящее время серьезно изучается, сообщает местно издание Khama Press.

Хамиди на пресс-конференции в Кабуле 16 мая сказал, что генеральная прокуратура предпримет немедленные шаги в отношении любого дела. Генеральный прокурор также добавил, что любое должностное лицо в Афганистане не останется безнаказанным.

Кризис с Дустумом начался три месяца назад, когда экс-губернатор афганской провинции Джаузджан Ахмад Эшчи в интервью описал, как его держали в плену и изнасиловали Дустум и его люди. По его словам, его насильно удерживали пять дней в резиденции генерала. В течение этого времени сам Дустум и еще десять мужчин якобы совершали в отношении бывшего губернатора действия сексуального характера.

Ранее, генеральная прокуратура Афганистана выдала ордер на арест 9 охранников вице-президента.

Сейчас генерал Дустум по-прежнему находится под негласным домашним арестом в связи с разбирательством, которым занимается афганская прокуратура. Обвинения были выдвинуты прокуратурой только в адрес телохранителей вице-президента, и сам генерал проходил по делу как свидетель. Сам генерал не пошёл навстречу следствию и игнорировал вызовы на допросы.

«В нашей провинции 500 семей были изнасилованы его людьми, а тысячи людей были убиты. Никто ничего не сделал, потому что люди боятся его. Я знаю сыновей, чьи отцы были убиты Дустумом, но они работают с ним, потому что они боятся», - отметил губернатор. Эшчи сказал, что он решил выйти в свет против советов семейных и племенных лидеров, чтобы попытаться предотвратить дальнейшие нападения.

«Правительство президента Афганистана Ашрафа Гани, уже находящееся под осадой талибов и бойцов ИГИЛ, боится спровоцировать дополнительное насилие со стороны одного из самых могущественных полевых командиров страны и тысяч узбекских племен, которыми он командует», - писало бритаснкое издание The Times.

Франц-Майкл Мелбин (Franz-Michael Mellbin), специальный представитель Европейского союза в Афганистане, заявил, что это дело рассматривается международным сообществом как критическое испытание того, применяется ли верховенство права в Афганистане.

Он признал, что если Дустум откажется сотрудничать, не будет никакого механизма для его устранения: «Если он не уйдет, это создаст интересную конституционную ситуацию».

Дустум - не единственный военачальник, который скомпрометировал нынешнего президента Афганистана. «Хотя Дустум является особенно ярким примером, он не единственный, чьи силы совершили серьезные злоупотребления, в том числе изнасилования и внесудебные казни, и им все сошло с рук», - сказала Патти Госсман (Patti Gossman), старший афганский аналитик Human Rights Watch.

Эшчи планирует передать свое дело в Международный уголовный суд в Гааге. «Если правительство не предпримет ничего в течение следующих двух недель, тогда 2000 членов моего племени будут блокировать дороги в Кабуле перед президентским дворцом и требовать справедливости», - предупредил он.

Справка: Абдул-Рашид Дустум (родился в 1954) — афганский военный и политический деятель, этнический узбек; генерал, один из двух действующих вице-президентов Афганистана. Дважды Герой Афганистана (1986 и 1988). Один из руководителей подавления мятежа генерала Таная.

В период существования Демократической Республики Афганистан сражался на стороне правительства Наджибуллы против моджахедов, но позднее перешёл на их сторону. В ходе продолжающейся гражданской войны вступал в альянсы с различными противоборствующими группировками; в условиях полной децентрализации власти в стране создал на подконтрольных ему территориях де-факто государство.