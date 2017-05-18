РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Фабрики бренда дочери президента США в Китае обвинили в выплате зарплаты $1 в час

CA-NEWS (CA) - Некоммерческая организация China Labor Watch, расположенная в Нью-Йорке, исследовала условия работы на двух китайских фабриках, производящих одежду для бренда дочери президента США Иванки Трамп, сообщает Bloomberg

По заявлению China Labor Watch, сотрудники завода вынуждены работать по 12.5 в день и не менее шести дней в неделю. Зарплата составляет около 2500 юаней ($363), оплата у некоторых работников эквивалентен менее $1 в час.

Сотрудникам дается один или два выходных в месяц во время пикового сезона на двух фабриках. Нет никакого обучения безопасности, даже при том, что служащие контактируют с маслами и клеями во время производства, сообщает организация.

China Labor Watch отказалась назвать фабрики и изделия, которые они производят, заявив, что расследование все еще продолжается.

В свою очередь, президент бренда Ivanka Trump Эбигейл Клэм заявила, что компания соблюдает трудовые стандарты и добавила, что «мы не можем реагировать на обвинения, без каких-либо подтверждающих свидетельств относительно неназванной фабрики».

Также, она добавила, что компания соблюдает все необходимые положения местных и международных трудовых законодательств.

Критика предвещает возобновления споров вокруг бренда Ivanka Trump и его производства. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп включил восстановление отечественного производства в ключевой принцип своей платформы. С тех пор его дочь Иванка отошла от управления брендом, сообщает Bloomberg. В настоящее время она является неоплачиваемым федеральным служащим, выполняющим обязанности помощника президента

print
Комментарии (3)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
gronovam
17:48, 18 мая 2017
Недавно обнаружили что причиной раковых опухолей и 93% смертельных болезней - паразиты живущие внутри людей!я вот почистила организм от всяких токсинов и паразитов.После первой недели очистки у меня исчезли папилломы и круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать а так же пропали аллергии и боли в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее.Вот почитайте --- http://eta.pe/medinfo
Нет аватара
juanjuan
17:41, 18 мая 2017
ааа, так вот почему дочка иванки выплясывала и пела на китайском языке перед председателем КНР, теперь, ясно, чисто шкурный интерес! Эх, богатеи везде одинаковые
Нет аватара
juanjuan
17:39, 18 мая 2017
Да все брендовые тряпки как впрочем и остальное барахло, шьются и изготовляиваются в Китае, даже итальянские шмотки и причиндалы, типа детских колясок, делаются у наших соседей, а потом назд отправляются в италию, пришпандориваются лейблы и за бешенные бабки на международный рынок! Айфон эпеловский тоже делается в Поднебесной, кто был в европе прекрасно знают, там очень мало земли, плотность наивысочайшая, замки, дома подряд стоят впритык, те же итальянские улочки-фик пухлушу пройти, на столько узкие, рабочие там дорого за свой труд берут, а богачи-народ особенный и жадный, никогда лишнюю копейку не спустят, вот и шьют весь мировой бренд-тренд в странах юго-восточной азии, где самая дешевая раб. сила!
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×