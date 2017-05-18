Фабрики бренда дочери президента США в Китае обвинили в выплате зарплаты $1 в час

CA-NEWS (CA) - Некоммерческая организация China Labor Watch, расположенная в Нью-Йорке, исследовала условия работы на двух китайских фабриках, производящих одежду для бренда дочери президента США Иванки Трамп, сообщает Bloomberg.

По заявлению China Labor Watch, сотрудники завода вынуждены работать по 12.5 в день и не менее шести дней в неделю. Зарплата составляет около 2500 юаней ($363), оплата у некоторых работников эквивалентен менее $1 в час.

Сотрудникам дается один или два выходных в месяц во время пикового сезона на двух фабриках. Нет никакого обучения безопасности, даже при том, что служащие контактируют с маслами и клеями во время производства, сообщает организация.

China Labor Watch отказалась назвать фабрики и изделия, которые они производят, заявив, что расследование все еще продолжается.

В свою очередь, президент бренда Ivanka Trump Эбигейл Клэм заявила, что компания соблюдает трудовые стандарты и добавила, что «мы не можем реагировать на обвинения, без каких-либо подтверждающих свидетельств относительно неназванной фабрики».

Также, она добавила, что компания соблюдает все необходимые положения местных и международных трудовых законодательств.

Критика предвещает возобновления споров вокруг бренда Ivanka Trump и его производства. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп включил восстановление отечественного производства в ключевой принцип своей платформы. С тех пор его дочь Иванка отошла от управления брендом, сообщает Bloomberg. В настоящее время она является неоплачиваемым федеральным служащим, выполняющим обязанности помощника президента