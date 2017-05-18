Лола Каримова-Тилляева рассказала в соцсетях о празднике «Лола сайли»

CA-NEWS (UZ) - Младшая дочь первого президента Узбекистана, покойного Ислама Каримова, Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Инстаграм рассказала об одноимённом празднике цветов Лола сайли ("лола" - в переводе с узбекского тюльпан, прим. ред.).

Лола сайли (или Лола байрам, в некоторых регионах – Гули сурх – праздник тюльпанов) – один из старинных праздников узбекского народа. Исторически Лола сайли празднуется после Навруза (конец апреля – начало мая) и продолжается несколько дней, пишет в сообщении Лола Каримова.

Истоки этого праздника уходят корнями в глубокую древность. Традиционно его проведением руководили избираемые народом «лолачилар» (тюльпанщики). Тюльпанщики вместе с друзьями выбирали время и место проведения праздника и сообщали народу. Праздник состоял из собирания тюльпанов, изготовления украшенного цветами деревца и торжественного шествия с ним к центру города. Люди, увидев шествие, выходили на улицу и, загадав желание, завязывали узелком кусок ткани или платок на украшенные тюльпанами ветки. Празднование сопровождалось народными гуляниями, песнями и танцами, выступлениями острословов, канатоходцев и состязаниями в борьбе.

В Бухаре в сезон праздника торговцы украшали свои лавки цветами. Согласно обычаю, из лепестков роз варили варенье, и это лакомство обязательно подавали гостям. Лола сайли сохранился до наших дней и празднуется в основном в горных районах Узбекистана. Праздник со временем утерял своё символическое значение, и теперь проводится лишь в виде гуляний, развлекательных и музыкальных народных выступлений.