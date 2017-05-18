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  18 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Рост ВВП Таджикистана по итогам I квартала 2017 года составил 6,5% - ЕАБР

CA-NEWS (TJ) - Рост ВВП по итогам I квартала 2017 г. составил 6,5%, об этом говорится в ежемесяном обзоре ЕАБР.

Как отмечается в обзоре, отрасли добывающей и обрабатывающей промышленности играют ключевую роль в сохранении высоких показателей экономического роста. Стабильная динамика производства в сельском хозяйстве и возобновившийся по итогам марта 2017 г. рост инвестиций (45,8% г/г) также вносят положительный вклад в формирование динамики ВВП.

Проблемы в банковском секторе, затянувшееся сокращение притока денежных переводов в долларовом эквиваленте и ускорение инфляции могут стать факторами ограничения экономического роста.

Падение внешнеторгового оборота обусловлено сокращением импорта. Рост экспорта определяется возросшими поставками минеральных продуктов. Без учета данной категории товаров экспорт Таджикистана по итогам марта 2017 г. сократился на 15,9% г/г.

В структуре импорта наблюдается сокращение товаров как инвестиционного, так и потребительского назначения.

На фоне обесценения сомони в марте 2017 г. продолжилось ускорение инфляции в месячном выражении (1,5% к февралю 2017г.). Темпы годовой инфляции ускорил ись до 7,3% г/г (5,9% г/г в феврале 2017 г.), тем самым превысив целевой ориентир в 7,0%.

Обменный курс демонстрирует волатильность, отмечают эксперты Банка. В первой половине апреля 2017 г. нестабильность в банковском секторе и ограниченность резервов привели к росту давления на обменный курс в сторону обесценения.

Со второй половины апреля 2017 г. действие внешних факторов позволило несколько ослабить давление на внутреннем валютном рынке, и сомони стабилизировался на отметке 8,5 за доллар США.

Налоговые поступления за январь-февраль 2017 г. увеличились на 7,0%г/г, неналоговые – на 9,2%. В расходной части бюджета отмечено сокращение финансирования сектора государственного управления и топливно-энергетического комплекса, в то время как статьи социальной направленности остаются в числе приоритетных.

В целом в январе-феврале 2017 г. профицит бюджета составил 356,3 млн сомони, что в 3,1 раза превышает уровень января-февраля 2016 г.

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Комментарии (1)
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gronovam
17:47, 18 мая 2017
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