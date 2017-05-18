ВВП стран СНГ увеличится на 1,4% в 2017 году и на 2% в 2018, - доклад ООН

CA-NEWS (TM) - Экономический подъем в СНГ будет незначительным. Так, совокупный ВВП стран СНГ увеличится лишь на 1,4% в 2017 году и на 2% в 2018 году. Об этом говорится в новом докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы, 2017 год».

Относительно низкие цены на сырьевые товары и геополитическая напряженность наряду со структурными ограничениями, такими как устаревшее оборудование и неблагоприятная демографическая обстановка в части региона, по-прежнему затрудняют экономический рост. В то же время более тесные связи с Китаем, в частности, в рамках инициативы «Один пояс и один путь», станут положительным фактором для региона Средней Азии.

Эксперты ООН отмечают, что сохраняющиеся международные санкции против Российской Федерации, которые ограничивают доступ к рынкам капитала, негативно влияют на перспективы для инвестиций. В большинстве стран региона инвестиционная активность в 2016 году значительно ослабла, при этом особенно резкое сокращение инвестиций было отмечено в Азербайджане, Беларуси и Республике Молдова.

Сокращение объема денежных переводов из Российской Федерации привело к падению доходов в малых странах региона, которые являются импортерами энергоносителей. В то же время положительным является тот факт, что политика замещения импорта и ослабленный валютный курс в Российской Федерации стимулировали производство в определенных секторах, в частности, в сельском хозяйстве и в химической промышленности.

В 2017–2018 годах прогнозируется некоторое восстановление мировой экономики. Вместе с тем, экономический рост будет по-прежнему вялым, в основном, из-за сокращения притоков инвестиций, сокращения товарооборота и низкой производительности труда.

Его авторы отмечают, что в 2017 году рост валового мирового продукта составит 2,7%, в 2018 году — 2,9%. Они напоминают, что в 2016 году рост мировой экономики составил всего лишь 2,2%, и это был самый низкий показатель со времен «Великой рецессии» 2009 года.

Помощник Генерального секретаря ООН по вопросам экономического развития Ленни Монтьель призвал все страны мира удвоить усилия, с тем чтобы вернуть мировую экономику на путь более энергичного и все охватного роста, а также создать условия, способствующие устойчивому развитию.

Одной из основных причин замедления мирового роста авторы нового доклада называют заметное сокращение объемов инвестиций, особенно в нефтяную отрасль. К тому же в большинстве стран отмечается заметное снижение темпов роста производительности труда.

Еще один фактор, препятствующий экономическому росту, - чрезвычайно медленные увеличение объема мировой торговли. Так, в 2016 году он увеличился лишь на 1,2%. За последние 30 лет подобные низкие показатели отмечались лишь трижды.

В новом докладе сообщается, что страны с переходной экономикой в целом в значительной степени адаптировались к резкому изменению условий торговли, которое привело к негативным экономическим последствиям в 2014-2015 годах.

«Вслед за экономическим шоком, вызванным резким изменением условий торговли в 2014-2015 годах и последующим экономическим спадом, в регионе Содружества Независимых Государств (СНГ) в 2016 году наступил период относительной стабилизации, и в 2017 году ожидается восстановление экономического роста», - говорится в докладе.