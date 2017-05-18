Темпы роста казахстанской экономики удвоились - отчет ЕАБР

CA-NEWS (KZ) - Темпы роста казахстанской экономики в марте 2017 года удвоились, такие данные приводятся в ежемесячном отчете ЕАБР.

Как отмечается, годовые темпы роста в марте 2017 г. удвоились по сравнению с февралем 2017 г. в промышленности, сельском хозяйстве, в секторе строительства. Восходящая динамика наблюдалась также в розничной торговле, в то время как инвестиции сократились на 5,9% г/г, что отчасти обусловлено эффектом высокой базы (в марте 2016 г. рост составил 31,4% г/г).

В результате краткосрочный экономический индикатор по итогам марта 2017 г. составил 106,8% к марту 2016 г. В последний раз такой высокий уровень был зафиксирован в декабре 2013 г.

Сводный опережающий индикатор, рассчитываемый ЕЭК, прогнозирует ускорение экономической активности в республике в ближайшие два-три месяца. Об этом сигнализируют позитивные сдвиги во внешнеэкономической среде, улучшение ожиданий относительно уровня занятости в промышленности, оптимистичные настроения субъектов в сфере торговли и

снижение ставок по кредитам небанковским юридическим лицам.

Несмотря на снижение ставок,кредитный импульс в IV квартале 2016 г. и I квартале 2017 г. оставался ограниченным,на основании чего можно предположить,что внутренний спрос в ближайшей перспективе не получит значительной поддержки со стороны банковского сектора.

Умеренный рост экономики в 2017 г. ожидают и аналитики рейтингового агентства Fitch. По их оценкам, высокая зависимость от сырьевого сектора, слабые индикаторы банковского сектора несут в себе риски для макроустойчивости Казахстана, что и обусловливает сохранение суверенного рейтинга на уровне «ВВВ» (прогноз сохранен на уровне «стабильный» в апреле 2017 г.)

Рост внешнеторгового оборота определяется положительной динамикой как экспорта, так и

импорта. Стабилизация цен на мировых рынках сырьевых товаров сыграла положительную роль в динамике экспорта. Доля минерального сырья в общем объеме экспорта выросла до 72% в январе -феврале 2017 г. (69% годом ранее).

Инфляция находится вблизи верхнего порога целевого ориентира. Февральское ускорение роста цен на продовольствие и платные услуги имело краткосрочный характер и было нивелировано эффектом укрепления тенге. В марте 2017 г. инфляция замедлилась до 0,5% (к февралю 2017г.), что определило дальнейшее снижение годового показателя до 7,7% (к марту 2016 г.).

Сохранение умеренно жестких монетарных условий. В апреле 2017 г. базовая ставка сохранена на уровне 11,0%.

Согласно опросам, проводимым Национальным банком РК, инфляционные и девальвационные ожидания стабилизировались, что повышает вероятность снижения базовой ставки на июньском заседании НБ РК по вопросам монетарной политики.

На фоне укрепления экономической активности налоговые поступления приобретают растущую

значимость в структуре доходной части бюджета. В структуре расходов приоритетными остаются социально значимые статьи, доля которых выросла до 59% (53% в январе - феврале 2016 г.).