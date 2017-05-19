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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Япония приглашает на работу медсестер из Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - Корпорации социального обеспечения Японии намерены пригласить на работу медсестер из Узбекистана. Этот вопрос обсуждался на встрече министра труда и социальной защиты Узбекистана Азиза Абдухакимова с представителями корпораций социального обеспечения Японии.

Ожидается, что после переговоров в течение этого года около 1000 медсестер отправятся на работу в Японию. «Рождаемость в стране падает, там не хватает тех, которые бы ухаживали за пожилыми людьми. Для восполнения этого дефицита японские корпорации хотят запустить программу по найму на работу медсестер из Узбекистана», - сказал представитель Минтруда и соцзащиты.

По его словам, японская делегация заявила, что намерена наладить долгосрочное сотрудничество. В настоящее время обсуждается вопрос о возрасте, квалификации и других требованиях к работникам, поскольку требования одной корпорации могут отличаться от других. Кроме того, они говорили о возможном введении японского языка в некоторых медицинских колледжах.

«При отборе не будет столь важным наличие медицинского образования у работника. Японцы говорят, что для этого достаточно пройти специальные курсы, которые длятся несколько месяцев. Японцы сказали нам, что готовы уже сейчас забрать 35 медсестер в случае, если они владеют японским языком», - сказал представитель министерства.

Японские корпорации оказывают услуги в основном пожилым людям в больницах, домах престарелых и санаториях страны.

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