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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Госдепаратамент США вызвал посла Турции после драки у посольства
Предыстория: Охрана президента Турции избила протестующих в Вашингтоне (видео)

CA-NEWS (CA) - США вызвали для объяснений посла Турции Сердара Кылыча после драки, произошедшей у здания турецкого посольства в Вашингтоне между сторонниками и противниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время его визита в столицу США. Как рассказали Би-би-си представители властей США, Сердар Кылыч встретился с заместителем госсекретаря США Томом Шэнноном в среду.

В результате стычки у стен посольства, в которой предположительно участвовали и сотрудники дипмиссии, пострадали одиннадцать человек. Потасовка произошла в тот момент, когда в здании посольства находился прибывший с визитом в США президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Как видно на опубликованном в интернете видео на группу протестующих, среди которых были армяне и курды, напали сторонники Эрдогана, в том числе и люди, одетые в костюмы, - предположительно, сотрудники личной охраны турецкого лидера.

По данным полиции Вашингтона в связи с инцидентом были задержаны двое жителей США. В полиции не уточнили, являются ли они сотрудниками личной охраны Эрдогана.

В Вашингтоне это столкновение назвали "жестоким нападением на мирных участников протеста". В свою очередь турецкое посольство заявило, что демонстранты вели себя агрессивно по отношению к мирному собранию американских турок, пришедших поприветствовать турецкого лидера, и тем пришлось отреагировать в рамках самообороны.

Сенатор Джон Маккейн призвал Белый дом выслать посла Турции из страны.

В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом США Дональдом Трампом отметил, что он никогда не признает союз США с курдами.

Эрдоган заявил, что на Ближнем Востоке "нет места террористическим организациям". Таким образом он высказался о курдах, которых США начали вооружать неделю назад.

Несмотря на эти разногласия, Эрдоган и Трамп положительно отозвались о развитии двусторонних отношений и пообещали укреплять их.

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