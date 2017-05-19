Президент Узбекистана примет участие во встрече Трампа с лидерами арабских стран в Эр-Рияде

CA-NEWS (UZ) - Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдулазиза Ол Сауда 21 мая 2017 года примет участие в Саммите арабо-мусульманских стран и США в городе Эр-Рияде.

В рамках пребывания главы нашего государства в Саудовской Аравии запланировано проведение ряда двусторонних встреч, сообщила пресс-служба главы государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию, встретится за обедом с лидерами более 50 мусульманских стран и выступит с «прямой речью о необходимости противостояния радикальной идеологии и надеждах президента на восприятие ислама, как мирной религии».

Это первая зарубежная поездка Трампа в качестве президента направлена на поощрение единства мусульман, иудеев и христиан, учитывая, что он также посетит Израиль и Ватикан в рамках девятидневного турне, охватывающего пять стран, заявил советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.