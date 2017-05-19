Убивший семью в Армении российский военный будет отбывать наказание в России

CA-NEWS (CA) - Военнослужащий российской военной базы в Армении Валерий Пермяков, получивший пожизненный срок за убийство семьи в городе Гюмри, будет отбывать дальнейшее наказание в России, сообщили в четверг, 18 мая в министерстве юстиции Армении.

«В рамках процесса выполнения решения суда первой инстанции Ширакской области Армении от 23 августа 2016 года и в соответствии с московской конвенцией от 1998 года «О передаче осужденных для дальнейшего несения наказания» передача Валерия Пермякова Российской Федерации осуществлена 18 мая», - сообщили в четверг в министерстве юстиции Армении.

Как сообщили в ведомстве, рядовой Пермяков был передан российской стороне «в соответствии с порядком, определенным Московской конвенцией «О передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания».

Пермяков на рассвете 12 января 2015 года самовольно оставил службу в карауле и с оружием ушел в город Гюмри, где в одном из домов выстрелами из автомата убил шесть человек - членов семьи Аветисян. Полугодовалый Сережа Аветисян умер спустя неделю от ран, нанесенных штык-ножом.

Солдат скрылся, оставив на месте преступления одежду и обувь с именными бирками, а также автомат и неизрасходованные боеприпасы. В ночь на 13 января при попытке перехода границы с Турцией Пермяков был задержан российскими пограничниками, служащими в Армении. Он признал свою вину.

Первый приговор Пермякову в августе того же года вынес российский гарнизонный суд. Процесс при этом проходил на базе в Гюмри. Пермякова осудили за дезертирство и хищение оружия и приговорили к десяти годам лишения свободы.

Спустя год, в августе 2016 года, суд в Армении приговорил Пермякова к пожизненному заключению.