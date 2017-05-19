Паводки ожидаются в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - 19 мая в Алматинской области ожидаются паводки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

"В ближайшие сутки 19 мая в связи с прогнозом сильных дождей на отдельных реках Алматинской области ожидается формирование паводков, склонового стока", - говорится в сообщении "Казгидромета".

Как сообщает гидрометцентр, местами по территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды с дождем, местами с грозой, на юго-востоке возможен град, местами туман, усиление ветра, в северной части республики сохраняются заморозки.

В Алматинской, Южно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, днем в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью местами туман. В Жамбылской области местами ветер 15-23 метров в секунду, возможен град. Ночью в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки 0...+5 градусов. Днем в Южно-Казахстанской области местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. Астана: малооблачно, без осадков. Ветер переменный 5-10 метров в секунду. Температура ночью +2...+4 градуса, днем +18...+20 градусов. Алматы: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 10 метров в секунду. Температура ночью +10...+12 градусов, днем +20...+22 градусов.



