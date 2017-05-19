Российский оппозиционер Навальный вызвал Алишера Усманова на дебаты

- Российский оппозиционер Алексей Навальный вызвал на дебаты бизнесмена узбекского происхождения Алишера Усманова. Это стало ответом на обнародованное утром 18 мая 2017 года видеообращение миллиардера к блогеру.

«Это первый манифест российского олигарха. Это обращение не к Навальному, а к народу, мол: вот так мы будем с вами разговаривать, если вы будете слишком много болтать и задавать слишком много вопросов», — рассказал Навальный в ролике своего канала на YouTube.

Далее блогер опять задается вопросом об источнике богатства Усманова «в стране, которая недавно вышла из социализма». Навальный также высказывает предположение, что запись обращения Усманова была сделана именно на той яхте Dilbar стоимостью €400 млн., о которой ранее рассказывал блогер.

Также, Навальный, называя себя «обладателем канала с большим количеством подписчиков», отмечает, что благодаря его деятельности Усманов стал «начинающим видеоблогером». Оппозиционер пообещал позже подробно разобрать действия Усманова, чтобы подтвердить причастность того к фактам коррупции.

«Мы будем продолжать говорить об этом, несмотря на все эти ваши манифесты», — резюмировал Навальный.

В обнародованном ранее ролике Усманов приветствует оппозиционера и заявляет, что его «юристы сейчас будут разбираться в суде, а ты из этого, как всегда, будешь делать лживый пиар». Далее Усманов напоминает, что Навальный «давно просил» назвать его (Навального) негодяем».

Усманов считает, Навальный лжет, утверждая, что бизнесмен пытается скрыть тот факт, что он отсидел в тюрьме. Миллиардер также указывает на то, что был осужден на шесть лет за кражу социалистической собственности, «которую я не совершал», а не за изнасилование, и дело якобы было сфабриковано.

Также Усманов называет ложью утверждения Навального о том, что источник состояния бизнесмена — крупнейшие приватизационные сделки. Навальный, по словам Усманова, врет о том, что бизнесмен не платит налоги в России. Миллиардер заявил, что за последний год он заплатил в России 2,7 млрд рублей налогов, а за последние 10 лет — около $500 млн. По словам Усманова, еще миллиард он отдал «на благотворительность и на помощь людям».

«Ну а на остальные я и купил все, что я имею, в том числе и прекрасную лодку, и самолет. Я живу в счастье, Леша, в отличие от тебя», — заявил бизнесмен.

Слушания по иску иска Усманова к Навальному Люблинский суд Москвы назначил на 30 мая. Усманов, подавший в суд в апреле 2017 года, требует опровержения ряда публичных заявлений Навального. В частности, в рамках расследования Фонда борьбы с коррупцией, основанного оппозиционером, посвященного «тайной империи» премьер-министра Дмитрия Медведева, говорилось, что НКО, управляемые друзьями и одногруппниками главы правительства, владеют большим количеством различных активов, в том числе недвижимых.

По информации фонда, один из них — участок и дом на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей — фонду «Соцгоспроект» подарил Усманов. Позже эта недвижимость, по утверждению Навального, якобы перешла в пользование премьера Дмитрия Медведева.

В ФБК считают, что, по сути, этот подарок был взяткой. Усманов, в свою очередь, говорит, что сделка была коммерческой. В интервью газете «Ведомости» он заявил, что обменял его на другой участок, принадлежавший фонду. Оба они стоили около $50 млн, поэтому, по словам Усманова, баланс составил «примерно 50 на 50».

Претензии Усманова также относятся к утверждениям, что предприниматель якобы разбогател благодаря связям с государством и занижению затрат на оплату труда сотрудникам своих промышленных предприятий. Финансовых претензий по иску Алишер Усманов не выдвигал, сообщает Газета.ру.

Обращение Усманова прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«И Усманов «положил на Навального» так, что ни одному юристу или политтехнологу тут делать нечего. Один раз и навсегда. Каждое слово как стопудовый камень. И все «положены на». «Тьфу на тебя» — и нет больше никого», — написала Захарова в своем фейсбуке.

По ее мнению, ответ Усманова будут изучать в вузах.

«То, что сделал Алишер Усманов, записав видеообращение к Алексею Навальному, будут изучать в вузах и колледжах специалисты по риторике и пиару. Великий же и могучий имеет для таких случаев четкую и далеко не новаторскую классификацию — «положить на», — считает Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать спор между Навальным и Усмановым.



