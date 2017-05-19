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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Молодежные активисты в Алматы почтили память жертв депортации 1944 года
CA-NEWS (KZ) - Молодежное крыло культурного центра крымских татар «Ватандаш» в Алматы в центральном парке культуры и отдыха почтило память жертв депортации, проведенной в мае 1944 года.

Участники памятных мероприятий хором спели песню «Гузель Къырым» («Прекрасный Крым»), прочли стихи, посвященные теме депортации крымских татар, а также передали воспоминания их старших поколений – очевидцев депортации. Вечер участники мероприятий завершили зажжением свечей и выкладкой их на аллее депортированных народов в Центральном парке в форме тамги – национальной символики крымских татар.

Ранее в этот день, в полдень, в культурном центре «Ватандаш» состоялась встреча молодежного крыла «Ватандаша» со старейшинами местной диаспоры крымских татар. Мероприятия в память о жертвах депортации начались с поминальной молитвы.

18 мая 1944 года в Центральную Азию с Крыма был отправлен первый поезд с депортируемыми с родины крымскими татарами. За три дня за пределы полуострова Крым (в основном в центральноазиатские республики) выселили более 180 тысяч человек.

В Казахстане, по данным центра «Ватандаш», в настоящее время проживает около трех тысяч крымских татар.

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