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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Подозреваемый Мухамадюсуп Эрматов частично признал причастность к петербургскому теракту
Предыстория: У уроженца Кыргызстана в Москве нашли бомбу, аналогичную взорвавшейся в петербургском метро

CA-NEWS (KG) - Следственный комитет России предъявил обвинение уроженцу Кыргызстана Мухамадюсупу Эрматову — еще одному фигуранту уголовного дела о взрыве в метро Санкт-Петербурга. Об этом говорится на сайте Следственного комитета России.

Обвиняемый признал свою вину частично, говорится в сообщении.

Эрматов обвиняется по п. «б» ч.3 ст.205 и ч.2 ст.222.1 УК РФ (совершение террористического акта, незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). По версии следствия, Эрматов причастен к незаконному обороту взрывчатых веществ и был связан с предполагаемым террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым.

Ранее, у уроженца Кыргызстана Эрматова при обыске нашли взрывное устройство, аналогичное использованному при теракте в метро Санкт-Петербурга.

«По словам брата подозреваемого, тот сам принес это взрывное устройство. При этом он получил его от смертника», - пояснил следователь.

Эрматова задержали накануне в Москве за незаконный оборот взрывчатки. Он родился в Кыргызстане, а в Санкт-Петербурге жил по адресу временной регистрации. Его подозревают по статьям «Терроризм» и «Незаконный оборот оружия».

Напомним, взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт — 2» прогремел днем 3 апреля. В результате погибли 16 человек, включая смертника Акбарджона Джалилова. Еще одну бомбу, найденную на станции «Площадь Восстания», удалось обезвредить.

Всего по подозрению в причастности к теракту суды в Москве и Петербурге арестовали 10 человек. Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта, но его имя пока не называется.

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