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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В этом году хадж таджикистанцам обойдется в $3,6 тысяч
CA-NEWS (TJ) - В 2017 году стоимость паломничества к святыням ислама в Саудовской Аравии обойдется таджикистанцам в 33 тысячи сомони или 3630 долларов. По сравнению с прошлым годом стоимость хаджа подорожала более чем на 4 тысячи сомони.

В Комитете по делам религий, упорядочению традиций и обрядов Таджикистана сообщили, что в долларовом эквиваленте стоимость путевки практически не изменилась.

Пресс-секретарь комитета Афшин Муким сообщил, что повышение курса доллара повлияло на общую стоимость путевки в национальной валюте – сомони, так как договора комитета с сервисными компаниями Саудовской Аравии заключаются в долларах США.

Кроме того, по его словам, в этом году Саудовская Аравия подняла королевский сбор с каждого паломника до 52 долларов.

Ежегодно из Таджикистана на хадж отправляются свыше 6 тысяч паломников. Ожидается, что паломники вылетят в середине августа.

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