Мэр Нью-Йорка рассказал о личности наехавшего на людей на Таймс-сквер водителя

CA-NEWS (CA) - Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио рассказал о водителе, который управлял автомобилем, въехавшем в толпу на Таймс-сквер, сообщает Reuters.

Де Блазио отметил, что водитель ранее служил в Вооруженных силах США и является гражданином США. В полиции Нью-Йорка уточнили, что за рулем был 26-летний житель города Ричард Рохас. Он дважды был арестован за вождение в нетрезвом виде: в 2008 и 2015 году.

Водитель машины, сообщил полиции, что «слышал голоса» и думал, что умрет, сообщили агентству Associated Press два источника в местных органах правопорядка.

Однако сотрудники правоохранительных органов отказались считать произошедшее терактом. «Нет никаких признаков того, что это был теракт», - также заявлял мэр города Билл Де Блазио. В полиции, в свою очередь, поясняли, что инцидент расследуется как «несчастный случай».

Предположительно, как замечает Associated Press, по версии следователей, совершивший наезд мужчина находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее в четверг, 18 мая, автомобиль выехал на тротуар на Таймс-сквер. По данным CBS, в результате один человек погиб, пострадали по меньшей мере 20.

Как рассказал Reuters очевидец произошедшего, водитель машины ехал против движения на большой скорости по встречной полосе и направлялся в сторону пешеходной зоны. По данным CBS, машина, которая наехала на людей, была марки Honda. Полиция задержала водителя автомобиля. Как отмечает CBS, он находился в салоне своей машины.

В результате инцидента, как пишет Associated Press, пострадали 22 человека, еще один человек, 18-летний турист из Мичигана, погиб.