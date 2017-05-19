Таджикские самолеты не летают в Узбекистан из-за низкого спроса

- В Министерстве транспорта Таджикистана рассказали, почему самолеты таджикского перевозчика "Сомон Эйр" до сих пор не начали летать по маршруту Душанбе-Ташкент, сообщает ИА "Азия-Плюс".

Как оказалось, причиной промедления с запуском рейса стала недостаточная заполняемость самолетов компании "Узбекские авиалинии", начавшей авиасообщение между двумя столицами более месяца назад.

"Для нас главным было открытие авиарейса между Таджикистаном и Узбекистаном, чего ждали жители двух стран на протяжении долгих лет. Если рейс будет востребован и пассажиров станет больше, то, конечно, таджикская авиакомпания начнет летать в Ташкент. Сейчас же пока работа по налаживанию партнерства между Таджикистаном и Узбекистаном продолжается", - цитирует издание слова источника в транспортном ведомстве Таджикистана.

Напомним, первый за последние 25 лет прямой регулярный рейс, соединивший Ташкент и Душанбе, состоялся 11 апреля 2017 года и выполнил его самолет узбекистанского национального авиаперевозчика.

Стоит отметить, что о восстановлении прямого авиасообщения стороны договорились еще в октябре 2016 года, однако его старт несколько раз срывался по разным причинам, в том числе и из-за "недостаточной загрузки борта".

Одной из причин не популярности долгожданного рейса наблюдатели считают высокую стоимость билетов. За полет в соседнюю страну, который длится всего около часа, придется отдать порядка $140 (почти 8 тыс. рублей), сообщает издание.