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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Афганистан одобрил 5 контрактов на сумму $1 млрд, включая проект CASA-1000

CA-NEWS (KG) - Афганское правительство утвердило 5 контрактов на сумму 1,6 млрд афгани ($1 млрд), включая проект CASA-1000, сообщает Khaama Press.

Контракты были одобрены во время заседания Национальной комиссии по закупкам во главе c президентом Мохаммад Ашрафа Гани.

Управление президента, заявило, что проект CASA-1000, который ранее был уже одобрен, был среди контрактов, полностью одобренных в ходе 100-го заседания Национальной комиссии по закупкам.

В заявлении парламента говорится, что другие контракты включают в себя закупку топлива, продуктов питания, проектирование и строительство плотин.

В заявлении далее говорится, что контракты были одобрены для нового Кабульского банка, афганских авиалиний Ariana, а также для проектирования плотин и строительства в провинции Балх.

Эти контракты были одобрены после полной проверки со стороны внутренних и международных учреждений, включая Специального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), миссии «Решительная Поддержка» (RSM), членов парламента и сената, а также ряда других учреждений.

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