Проститутки накинулись на полицейских в Алматы (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Алматы полицейские провели зачистку городских притонов. В частности, был "прочесан" проспект Сейфуллина, где, как известно, предпочитают трудиться работницы коммерческого секса, сообщают таджикские сми.

Одно из злачных мест сотрудники правоохранительных органов обнаружили на станции техобслуживания. "Жилой дом в несколько этажей - на первом выполнялись "сложные кузовные работы", на втором, в одной из квартир, девушки оказывали интимные услуги уже "любой сложности". Одна из них впопыхах даже еле успела натянуть джинсы..." - говорится в сюжете.

При виде камеры проститутки сразу стали скромными и застенчивыми. Волна стыдливости накрыла и клиентов - наверняка добропорядочных отцов и даже дедушек - при других обстоятельствах. Остаток ночи они провели в отделении, где в течение трех часов устанавливали их личности. Другой притон полицейские накрыли в гостинице под названием "НУР". Здесь у каждой жрицы любви был отдельный номер, а расценки на услуги были куда выше, чем в предыдущей квартирке. "Гостиничные куртизаночки, плюс ко всему, еще оказались и норовистыми, одна из них, уже находившись в полицейском автобусе, дала волю рукам", - отмечает издание.

"В целях профилактики правонарушений и преступлений по Турксибскому району участковыми инспекторами и МПС провели отработку. Нами доставлены порядка 40 девушек легкого поведения, которые предоставляют свои услуги за денежное вознаграждение", - заявил начальник МПС Турксибского района ДВД Алматы Фархат Санбаев.



