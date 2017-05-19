РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Минсельхоз России предложил ужесточить требования к маркировке молочной продукции в ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Минсельхоз РФ предложил ужесточить требования к маркировке молочной продукции на территории ЕАЭС, сообщил на международной конференции "Безопасность пищевой продукции и анализ риска" заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, передает РИА Новости.

По его словам, Минсельхоз РФ проводит большую работу совместно с Роспотребнадзором, Россельхознадзором в ответ на возникающие требования по пищевой безопасности. Так, в технический регламент Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции включили положение, ужесточающее требования к сырому молоку, в частности, о недопустимости содержания в нем остаточного количества антибиотиков.

"Минсельхоз России подготовил и обеспечил предоставление в Евразийскую экономическую комиссию предложения о внесении в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" изменений, согласно которым при маркировке будет указываться доля немолочного жира, расшифровка ингредиентов, заменителей молочного жира, информация о содержании растительных масел", - пояснил Хатуов.

Россельхознадзор также с 19 мая ввел временные ограничения на поставки в страну продукции ряда белорусских производителей сухого молока, сыра и масла.

В список предприятий, попавших под ограничения, вошли, в частности, "Кобринский маслодельно-сыродельный завод", "Молодечненский молочной комбинат", "Молочная компания Новогрудские дары", "Пружанский молочный комбинат", "Слуцкий сыродельный комбинат" и его Любанский филиал.

Поводом для принятия такого решения стал тот факт, что в продукции этих производителей повторно обнаружили линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор ужесточил контроль девяти белорусских предприятий.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×