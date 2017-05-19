Минсельхоз России предложил ужесточить требования к маркировке молочной продукции в ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Минсельхоз РФ предложил ужесточить требования к маркировке молочной продукции на территории ЕАЭС, сообщил на международной конференции "Безопасность пищевой продукции и анализ риска" заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, передает РИА Новости.

По его словам, Минсельхоз РФ проводит большую работу совместно с Роспотребнадзором, Россельхознадзором в ответ на возникающие требования по пищевой безопасности. Так, в технический регламент Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции включили положение, ужесточающее требования к сырому молоку, в частности, о недопустимости содержания в нем остаточного количества антибиотиков.

"Минсельхоз России подготовил и обеспечил предоставление в Евразийскую экономическую комиссию предложения о внесении в технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" изменений, согласно которым при маркировке будет указываться доля немолочного жира, расшифровка ингредиентов, заменителей молочного жира, информация о содержании растительных масел", - пояснил Хатуов.

Россельхознадзор также с 19 мая ввел временные ограничения на поставки в страну продукции ряда белорусских производителей сухого молока, сыра и масла.

В список предприятий, попавших под ограничения, вошли, в частности, "Кобринский маслодельно-сыродельный завод", "Молодечненский молочной комбинат", "Молочная компания Новогрудские дары", "Пружанский молочный комбинат", "Слуцкий сыродельный комбинат" и его Любанский филиал.

Поводом для принятия такого решения стал тот факт, что в продукции этих производителей повторно обнаружили линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин, а также тилозин.

Ранее стало известно, что Россельхознадзор ужесточил контроль девяти белорусских предприятий.