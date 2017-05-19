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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Более 500 таджикских мигрантов пожаловались на невыплату зарплат в России

CA-NEWS (TJ) - Более 500 обращений от мигрантов из Таджикистана в России о невыплатах или задержке зарплат поступило в Минтруда республики за 2016-начало 2017 года, сообщил РИА Новости пресс-секретарь представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в РФ Ибрагим Ахмедов.

Ранее в газете "Известия" появилась публикация, в которой со ссылкой на данные общественного движения "Таджикские трудовые мигранты" сообщалось, что лишь за полгода к руководству движения обратились около 15 тысяч граждан Таджикистана, стран СНГ и даже России с просьбой помочь вернуть им невыплаченные работодателями зарплаты.

"По таким вопросам в 2016 году к нам было более 500 обращений – в том числе индивидуальных и групповых. По итогам первого квартала этого года было 53 таких обращения", — сказал Ахмедов.

По его словам, с 2015 года количество обращений по поводу невыплаты или задержки зарплат увеличилось в 1,5-2 раза. "Многие работодатели связывают это с финансовыми сложностями в компаниях", — пояснил он.

"Когда к нам обращаются, мы рассказываем, как правильно вести себя в таких случаях, куда обращаться и если есть договор между работодателем и работником и не выполнены какие-то пункты договора, мы стараемся подсказать, что делать", — отметил Ахмедов.

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