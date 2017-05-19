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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Жители Иркутской области России выступили против ГЭС в Монголии из-за рисков для Байкала
CA-NEWS (MNG) - Жители Иркутской области высказались против строительства ГЭС на притоках реки Селенга в Монголии, предложив их инициаторам продолжить поиск альтернативных решений для энерго- и водообеспечения страны, сообщает ТАСС.

В четверг в Иркутском научном центре (ИНЦ) СО РАН проходят итоговые общественные консультации по проекту MINIS (проект правительства Монголии и Всемирного банка по развитию инфраструктуры горнорудной промышленности, в рамках которого производится разработка технического задания на проектирование ГЭС).

Ранее на этой неделе они прошли в Слюдянском и Ольхонском районе и также не получили поддержки общественности. За итоговую резолюцию по проекту на слушаниях ИНЦ СО РАН проголосовали около 200 человек.

"По результатам общественных консультаций население отрицательно отнеслось к перспективе строительства ГЭС на притоках реки Селенга в Монголии и высказалось за поиск их альтернатив, безопасных для экологии Селенги и Байкала", - сказал председатель слушаний, председатель президиума ИНЦ СО РАН Игорь Бычков.

"Принято решение признать преждевременной разработку технического задания на проведение региональной экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду и социальных последствий проекта до завершения всех исследований", - процитировал он резолюцию.

В документе также сказано, что эти исследования должны быть рассмотрены совместной экспертной группой российских и монгольских специалистов. "Россия сформировала состав такой группы со своей стороны и теперь ждет ответный шаг от Монголии", - добавил Бычков.

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