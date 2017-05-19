Жители Ташкента засняли в небе над городом метеорит (видео)

CA-NEWS (UZ) - В социальных сетях жители Ташкента написали, что увидели в небе над городом метеорит. Небесное тело пролетело над столицей ночью в 00:25 часов по местному времени 19 мая .

На видео, заснятом очевидцами и выложенном в соцсетях, зафиксирован объект с хвостом наподобие кометы или скопление метеоритов. На видеозаписях видно, как метеорит на несколько секунд осветил ночное небо и медленно плыл, распадаясь на сверкающие куски.

В комментариях к видео одни пользователи писали, что объект летел почти параллельно земле, и напугал некоторых. Другие отмечали, что это был не метеорит, а ступени ракеты-носителя Союз.