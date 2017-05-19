В Казахстане нужно копить на квартиру 14 лет – исследование

- Чтобы накопить на покупку квартиры, казахстанцам необходимо ждать 14 лет, говорится в исследовании аналитического портала Ranking.kz.

"За 4 месяца текущего года жилье в новостройках подорожало на 1,1%. Рост цен ограничивает возможности среднестатистического казахстанца для накопления средств на приобретение собственного жилья. Сейчас, чтобы приобрести однокомнатную квартиру (32 кв.м.), работающему казахстанцу потребуется более 14 лет, в течение которых он будет откладывать по 30% от своей заработной платы", — говорится в результатах исследования.

За январь-апрель текущего года цены на новое жилье по РК в среднем выросли на 1,1%, до $799 за 1 квадратный метр. Рост цен был зафиксирован в семи городах РК, еще в трех стоимость, наоборот, подешевела.

Наибольший рост цен зафиксирован в Петропавловске, где стоимость квадратного метра нового жилья увеличилась на 16,6%, до $591 за квадрат.

Далее идет Алматы с ростом на 12,1%, 1 квадрат нового жилья в апреле 2017 года в мегаполисе стоит $1091. На 3-м месте с ростом на 10,0 % расположился Семей, стоимость 1 квадратного метра нового жилья в городе в настоящий момент составляет $493..