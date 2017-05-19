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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана принял участие праздничном открытии нового села (фото)

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия жилого массива «Тязе заман» Рухабатского этрапа Ашхабада, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

В «Тязе заман» из запланированных 1 тысячи 536 жилых зданий сданы в эксплуатацию 384 жилых дома (320 одноэтажных и 64 двухэтажных), детсад на 160 мест, больница и рассчитанная на 600 учащихся школа.

По случаю новоселья в жилом массе был организован праздничный той. Президент Туркменистана побывал в гостях у хозяев одного из домов, в новом детском саду, а также высадил дерево на парковом участке.

Рухабатский этрап Ахалского велаята вошел в состав Ашхабада в 2013 году вместе с рядом других населённых пунктов, в результате чего территория столицы практически удвоилась.

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