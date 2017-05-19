Миссия ОБСЕ спустя 4 месяца дала свою оценку выборов президента Туркменистана

CA-NEWS (TM) - Миссия по оценке выборов Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ представила в среду, 10 мая заключительный отчет по прошедшим 12 февраля 2017 года президентским выборам в Туркменистане.

Напомним, по приглашению туркменской стороны Миссию по оценке выборов ОБСЕ прибыла в Ашхабад. Миссию представляло 6 человек.

«Президентские выборы проходили в строго контролируемой политической обстановке. Доминирующее положение действующего президента и отсутствие подлинной оппозиции и разумного плюрализма ограничивают выбор избирателей. Отсутствие четких положений по ключевым аспектам избирательного процесса отрицательно сказалось на управлении выборами, особенно на более низких уровнях», - говорится в сообщении.

«Помимо мероприятий, организованных Центральной избирательной комиссией по выборам и референдумам (ЦИК), кампании не было, а действующие в условиях жестких ограничений средства массовой информации предоставили действующему президенту явное преимущество», - отмечается в тексте.

По данным миссии, конституционными поправками в 2016 году был снят верхний возрастной предел для кандидатов в президенты, а президентский срок продлен до семи лет. «Недавние поправки в Избирательный кодекс были приняты без всестороннего общественного обсуждения, что противоречит обязательствам ОБСЕ. Кроме того, в этих поправках не были ни учтены предыдущие рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ, ни предложена дальнейшая проработка ключевых аспектов избирательного процесса. Роль президента в принятии последних поправок также вызывала обеспокоенность относительно отсутствия разделения властей».

ЦИК возглавляет четырехуровневую избирательную администрацию. Все 15 членов ЦИК назначаются президентом, что компрометирует независимость комиссии. Кроме того, управлению выборами в целом недоставало прозрачности. ЦИК провела только два заседания для этих выборов, одно — в течение периода наблюдения, на которое не была приглашена Миссия по оценке выборов БДИПЧ/ОБСЕ. Предыдущие рекомендации относительно детального регулирования процесса формирования комиссий нижнего уровня остаются невыполненными, отмечается в докладе.

«Законодательство не предусматривает постоянного централизованного реестра избирателей, а также не описывает процедуры актуализации и ведения списков избирателей. Таким образом, система не содержит механизмов предупреждения множественного голосования и дублирования в списках избирателей. Процесс актуализации списков избирателей включал в себя надомный обход должностными лицами избирательной администрации. Этот метод в сочетании со сбором персональных данных избирателей вызвал обеспокоенность относительно возможности запугивания избирателей. По данным ЦИК, было зарегистрировано в общей сложности 3 244 342 избирателя, однако отсутствие официальной статистики по численности населения не позволило оценить достоверность этих цифр».

В рамках инклюзивного процесса для участия в президентских выборах были зарегистрированы девять кандидатов — три кандидата от политических партий и шесть от инициативных групп избирателей. В результате недавних поправок в Избирательный кодекс общественные объединения больше не имели возможности выдвигать кандидатов. Кандидатов-женщин не было.

Кампания проводилась строго контролируемым образом. Ограниченные мероприятия в рамках кампании были организованы и профинансированы ЦИК, которая также единолично отвечает за подготовку агитационных материалов. Это, наряду с повсеместным тиражированием изображения президента и освещением его официальной деятельности, свидетельствует о том, что кандидатам не были предоставлены равные возможности для проведения предвыборной кампании. Хотя наличие девяти кандидатов создавало видимость политическое разнообразия, оно не предоставило избирателям реального выбора между политическими альтернативами, поскольку платформы кандидатов не различались между собой.

Финансирование кампании не регулируется. Помимо государственного финансирования, в законе не предусмотрено независимое финансирование агитационной деятельности, в том числе за счет взносов частных лиц. Никаких подробных отчетов о стоимости кампании не требуется, никакая подобная информация не предоставляется общественности.

В медиа-среде действует фактическая монополия государства и жесткий контроль над всеми новостными и информационными службами. Отсутствие плюрализма и независимости в средствах массовой информации лишает избирателей многообразия точек зрения, необходимого для осознанного выбора, что не соответствует обязательствам ОБСЕ.

Избирательный кодекс не требует сбалансированности и беспристрастности при освещении выборов и просто указывает права кандидатов на бесплатное эфирное время. Кроме того, представленность действующего президента в средствах массовой информации была значительно более широкой, чем у других претендентов, что противоречит принципу равных возможностей, отмечается в отчете.

Напомним, согласно результатам выборов 97,69% избирателей, принявших участие в голосовании, отдали свои голоса за действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Согласно новой Конституции Туркменистана, принятой 14 сентября 2016 года, сроки президентских полномочий увеличены с пяти до семи лет, а также снято верхнее возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом страны.

В свою очередь, миссия ШОС заявила, что выборы президента Туркмении прошли открыто, никаких нарушений зафиксировано не было. «Никаких нарушений, ставящих под сомнение итоги выборов, не зафиксировано. Мы осуществляли миссию с 8 по 12 февраля, - продолжил он. - Действия членов Избиркома можно оценить как квалифицированные. Выборы прошли спокойно и при высокой явке», - заявил представитель организации.

При этом представитель ШОС отметил, что в целом в Туркменистане «постарались обеспечить максимальную гласность, открытость, прозрачность и демократичность» избирательного процесса.

Миссия международных наблюдателей от СНГ также отметила, что выборы президента Туркменистана прошли без нарушений действующего законодательства. «Делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя палаты Ильясом Умахановым в качестве международных наблюдателей от СНГ посетила Туркменистан для наблюдения за проведением президентских выборов. По итогам работы как российские, так и большинство зарубежных международных наблюдателей сошлись во мнении, что выборы президента Туркменистана прошли без нарушений действующего законодательства, организованно и ответственно», - говорилось в сообщении.

Церемония инаугурации президента Гурбангулы Бердымухамедова, победившего на президентских выборах в Туркменистане, прошла в пятницу, 17 февраля во Дворце Рухыет в Ашхабаде.