Строительство «Турецкого потока» отразится на перспективах «Транскаспийского трубопровода» - эксперт

CA-NEWS (TM) - Строительство газопровода «Турецкий поток», предназначенного для транспортировки газа из России в Турцию, и далее в Европу, негативно отразится на перспективах реализации «Транскаспийского трубопровода», считает сотрудник британского Университета Глазго, эксперт по Центральной Азии Лука Анчески, сообщает Trend.

Строительство морского участка «Турецкого потока» стартовало в начале мая.

«Транскаспийский трубопровод» предполагалось проложить по дну Каспийского моря - от Туркменистана до побережья Азербайджана. Откуда посредством этого трубопровода можно было бы поставлять газ из Центральной Азии, в частности из Туркменистана, занимающего четвертое место в мире по запасам газа»,- пишет Лука Анчески.

«Далее, газ мог бы быть прокачан в Европе тем самым, снизив зависимость ЕС от российских поставок. «Любой прогресс в «Турецком потоке» изменит структуру спроса на каспийский газ, сделав «Транскаспийский трубопровод» неуместным», - сообщил Trend Анчески по электронной почте в среду.

По словам Анчески, было бы неплохо, если бы в условиях нынешнего кризиса элиты в Ашхабаде пересмотрели свою энергетическую политику и заинтересовались малыми транзитными проектами объемом 7-8 миллиардов кубических метров.

По словам эксперта, такой сценарий был бы идеален для расширения транскаспийского сотрудничества.

Проект «Транскаспийского трубопровода» считается оптимальным вариантом для доставки туркменских энергоресурсов на европейский рынок.

Переговоры по «Транскаспийскому газопроводу» между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном начались в сентябре 2011 года.