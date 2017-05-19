РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Ашхабаде пройдут Дни таджикской культуры

CA-NEWS (TM) - В конце мая в Ашхабад прибудет делегация творческих деятелей Таджикистана, которые представят в туркменской столице культуры, искусстве и традиции свой страны, сообщает 18 мая госинформагентство.

В программе Дней таджикской культуры, которые пройдут 29-31 мая, - концерты, кинопоказы, фотовернисажи, выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также издательской продукции Таджикистана.

В Министерстве культуры Туркменистана состоится встреча туркменских и таджикских деятелей культуры Туркменистана, которые обсудят вопросы активизации взаимодействия двух стран в культурно-гуманитарной сфере.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×