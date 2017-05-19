В Ашхабаде пройдут Дни таджикской культуры

CA-NEWS (TM) - В конце мая в Ашхабад прибудет делегация творческих деятелей Таджикистана, которые представят в туркменской столице культуры, искусстве и традиции свой страны, сообщает 18 мая госинформагентство.

В программе Дней таджикской культуры, которые пройдут 29-31 мая, - концерты, кинопоказы, фотовернисажи, выставка произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также издательской продукции Таджикистана.

В Министерстве культуры Туркменистана состоится встреча туркменских и таджикских деятелей культуры Туркменистана, которые обсудят вопросы активизации взаимодействия двух стран в культурно-гуманитарной сфере.