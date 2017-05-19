Казахстан тратит на образование меньше, чем Гондурас - исследование

CA-NEWS (KZ) - Затраты на образование в Казахстане составляют всего 3,7 процента от ВВП, что мало даже в сравнении с далеко не самыми развитыми странами. На это обратила внимание директор исследовательского центра "Сандж" Жанар Джандосова, участвуя в круглом столе по теме "Качество человеческого капитала как фактор модернизации: ожидания и реальность", передает Tengrinews.kz.

"Зарплата учителей в Казахстане крайне низкая. Из всех затрат на бюджет очень большую долю занимают Назарбаев Университет, Назарбаев Интеллектуальные школы, а обычные школы получают мизер. Это основная проблема. Мне кажется, вполне возможно довести эту цифру до 5-6 процентов. Сейчас показатель 3,7, но еще совсем недавно он находился на уровне 3 процентов", - высказала мнение Джандосова.

Она также отметила, что в Гондурасе затраты на образование составляют 4,4 процента от ВВП. В Украине - 6,7 процента. Это один из показателей, по которым измеряется общий уровень человеческого развития в государстве. Тем не менее, по словам социолога, Казахстан находится в данном рейтинге на достаточно приличном месте, имея показатель 0,79 балла. Однако это объясняется высоким уровнем доходов на душу населения, чему способствовали нефтяные доходы и небольшое количество населения.

В свою очередь, другой участник круглого стола, редактор журнала "Эксперт Казахстан" Сергей Домнин отметил, что в Казахстане отсутствует анализ эффективности инвестиций бюджетных средств, в том числе на образование. Освоение важнее результативности. "Например, ключевая программа для казахстанского рынка с точки зрения PR - это "Болашак". По официальным данным, там около 12 тысяч человек. Во-первых, "около" должно смущать. Во-вторых, хотелось бы подробнее знать, куда уехали эти люди, по каким специальностям учились. Для этого нужны исследования, чтобы понять, где мы находимся", - обратил внимание Домнин.

В целом журналист высказал тезис, что после окончания нефтяной эпохи Казахстан не ждет ничего хорошего, если не будет "накачан человеческий капитал". "Почему у нас человеческий капитал не развивается? Потому что, если грубо говорить, нашей экономике человек и не нужен. Поскольку тот рост, который мы наблюдали в 2000-х, он произошел на фоне роста цен на нефть и роста добычи нефти. И что мы сделали как граждане, как специалисты? Немного. (...) Около трети экономики Казахстана - это промышленность, в основном производящая не самые сложные продукты - металлы, нефть. Кроме того, налоговая система выстроена так, что вес человека и его дохода не очень высокий. Это тоже один из факторов, который мешает, возможно, регулятору обратить внимание на человеческий капитал.

Доля ИПН в доходах бюджета в последнее десятилетие не поднималась выше 7,8 процента, а КПН и трансферт из Нацфонда (нефтяная рента) в совокупности дают 46,1 процента доходов бюджета. По сути, это налоги недропользователей, которые возвращаются через управляющие компании", - поделился мнением Домнин.

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Также к факторам, мешающим развитию человеческого капитала в Казахстане, эксперт отнес деградацию высшего образования, слабую отдачу на образование, непрерывное реформирование секторов образования и здравоохранения, а также утечку мозгов. В 2015 году Казахстан покинуло более 388 тысяч человек старше 15 лет. У 35,2 процента из них было высшее образование. У 27,5 процента иммигрантов по итогам 2015 года (104 тысячи человек) лишь среднее образование. Высшее - у 34,5 процента, отметил эксперт.