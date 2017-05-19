Президент США Трамп назвал «охотой на ведьм» расследование его связей с Россией

CA-NEWS (CA) - Президент Дональд Трамп назвал назначение спецпрокурора для расследования связей с Россией "величайшей охотой на ведьм" в истории США. Это заявление он сделал в четверг, спустя всего несколько часов после того, как выразил надежду на проведение тщательного расследования, передает Reuters.

Столкнувшись с возросшим давлением со стороны Конгресса, Министерство юстиции США назначило бывшего директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора для расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году и возможного сговора предвыборного штаба президента Трампа с Москвой.

Американский лидер заявил в среду, что "тщательное расследование подтвердит то, что нам уже известно - никакого сговора между моим предвыборным штабом и какими-либо иностранными структурами не было".

Однако в записях, сделанных в твиттере утром в четверг, Трамп четко дал понять, что недоволен последними событиями.

"При всех незаконных действиях, которые имели место во время предвыборной кампании Клинтон и при администрации Обамы, никогда не назначали спецпрокурора для расследования", - написал Трамп в твиттере.

"Это величайшая охота на ведьм против политика за всю американскую историю!"

Москва отрицает выводы американских спецслужб о том, что она вмешивалась в ход предвыборной кампании в попытке помочь Трампу победить.

Члены Демократической партии и соратники Трампа от Республиканской партии в большинстве своем положительно отозвались о назначении спецпрокурора для расследования, связанного с Россией.

Республиканец Чарли Дент сказал, что нет никаких сомнений во вмешательстве России в президентские выборы. Цель назначения спецпрокурора, по его словам, состоит в том, чтобы определить, был ли сговор между штабом Трампа и Россией.

За несколько минут до появления записей Трампа в твиттере сенатор-демократ Джо Мэнчин приветствовал проведение расследования, отметив необходимость разобраться в случившемся.