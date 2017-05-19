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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Британская компания предложила инвестировать в строительство электростанции в Монголии
CA-NEWS (MNG) - Премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрдэнэбат принял 18 мая Чрезвычайного и Полномочного посла Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии Кэтрин Элизабет Джейн Арнольда и генерального директора британской компании «Ай Эм Пауэр» Гордона Дики, сообщает Монцамэ.

На встречи присутствовали также министр энергетики П.Ганхуу и посол Монголии в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии С.Баяр.

Со стороны компании «Ай Эм Пауэр» выразила желание построить электростанцию на месторождении «Шивээ-Овоо» на инвестиционных средствах в размере 1,2 млрд.долларов. Компания считает, что с реализацией проекта появятся положительные изменения, такие как обеспечение надежной электроэнергией восточного и южного регионов страны и создание новых рабочих мест в регионе.

Премьер-министр распорядился создать рабочую группу по изучению и исследованию строительства электростанций и представит результаты. «Если этот проект будет реализован, то он даст не только экономические выгоды, но и поможет ещё более повысить доверие иностранных инвесторов», - отметил глава правительства на встрече.

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