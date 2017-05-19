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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Российские военные переброшены на горные полигоны Таджикистана на учения СНГ
CA-NEWS (CA) - Российские военные переброшены на горные полигоны Таджикистана на совместные учения «Душанбе - Антитеррор - 2017», сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа полковник Ярослав Рощупкин, передает ТАСС.

«Батальонная тактическая группа 201-й военной базы, усиленная реактивными системами залпового огня, приступила к инженерному оборудованию позиций на полигоне Харбмайдон в 15 км от таджикско-афганской границы», - сообщил полковник.

«Вторая аналогичная группа, основу которой составили подразделения миротворческой мотострелковой бригады Центрального военного округа из Самарской области, оборудовала полевой лагерь на полигоне Ляур в 30 км от Душанбе», - сказал Рощупкин.

Учения начнутся 30 мая при координации Антитеррористического центра СНГ. В ходе учений совместная группировка Сухопутных войск при поддержке авиации отработает вопросы борьбы с террористическими группами, противодействия незаконным вооруженным формированиям, а также элементы миротворческой операции в горной местности.

«В районы проведения учений также будут переброшены мобильные пункты управления, подразделения дальней, военно- транспортной, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии, а также спецназа и ВДВ. Действия совместной группировки обеспечат военные инженеры, медики, специалисты войск РХБЗ и другие», - уточнил Рощупкин.

Ранее в Таджикистан было переброшено звено бомбардировщиков Су-24М из Челябинской области.

«Душанбе - Антитеррор» - первые учения, проводимые Антитеррористическим центром СНГ с привлечением вооруженных сил стран Содружества.

Ранее сообщалось, что маневры пройдут в мае и июне на территории шести стран (России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана), заключительный этап состоится в Таджикистане.

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