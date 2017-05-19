Президент Туркменистана: К кандидатам на руководящие посты должны предъявляться строгие требования

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе совместного заседания правительства и Госсовета безопасности Туркменистана еще раз поднял вопрос подбора и расстановки кадров на руководящие должности, сообщает 18 мая пресс-служба туркменского лидера.

По словам главы государства, об актуальности этой темы говорят вскрытые в последнее время факты взяточничества и коррупции в среде ответственных государственных служащих.

Президент Туркменистана подчеркнул, что к кандидатам на руководящие посты должны предъявляться строгие требования. Глава государства отметил необходимость на основе законодательства разработать перечень таких требований, включающих квалификационные критерии соответствия той или иной должности.

Соответствующим руководителям дано поручение пересмотреть учебные программы средних школ, высших учебных заведений, Академии государственной службы при Президенте Туркменистана, с тем, чтобы ввести занятия по правилам поведения, этикету, правоведению.

По словам Гурбангулы Бердымухамедова, каждый гражданин должен быть юридически грамотным и образованным, знать свои права и обязанности, законы страны, чётко представлять последствия их нарушения и ответственность, к которой может быть привлечен, в том числе, в случае взяточничества и коррупции.

В данном контексте глава государства распорядился представить в ближайшее время предложения по повышению юридической грамотности и нравственного сознания населения.