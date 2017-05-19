Дворец бракосочетания в столице Монголии включен в туристический маршрут

CA-NEWS (MNG) - Дворец бракосочетания в Улан-Баторе включен в туристический маршрут, сообщает портал Gogo.

Это позволит иностранным туристам ознакомиться с монгольской свадебной церемонией и свадебными традициями. Отдел туризма и Дворец бракосочетания столицы подписали меморандум о сотрудничестве по внедрению новых туристических продуктов и услуг 17 мая.

Целью меморандума о сотрудничестве является содействие развитию и увеличению числа городских туристических маршрутов, отвечающих потребностям туристов и сотрудничество с туристическими компаниями, восстановление традиционного культурного наследия и развитие услуг, связанных с туризмом.

В рамках меморандума о взаимопонимании, Дворец бракосочетания должен обеспечить безопасность туристов, комфортную обстановку, а также организовать свадебную церемонию, на которой будут присутствовать иностранные туристы.