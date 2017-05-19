Обыски в домах уволенных чиновников Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана: $36 млн наличными, золото, драгоценности и автомобили

CA-NEWS (TJ) - Массовые увольнения и аресты бывших высокопоставленных чиновников Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, начались в третьей декаде апреля.

Напомним, 20 апреля, когда были уволены почти 40 чиновников Антикоррупционного агентства, в том числе руководители следственного, организационно-контрольного управления, управлений по коррупционным преступлениям на транспорте и в фискальных органах, руководитель следственного отдела управления по городу Душанбе, зампредседателя управления по Хатлонской области. А управление по коррупционным преступления в судебных и правоохранительных органах, включая его замруководителя Умеда Камолзода, было почти полностью разогнано, и лишь руководитель этого подразделения Сафар Джобирзода, который приходится зятем Нуриддину Рахмонову — старшему брату президента Таджикистана Эмомали Рахмона, — был тихо переведен в другое управление в центральном аппарате Агентства.

21 апреля уже последовали аресты уволенных. Первым был арестован Фируз Холмуродзода — бывший руководитель следственного управления Антикоррупционного агентства. Источники говорят, что он был взят с поличным, когда получал взятку в размере $120 тысяч для закрытия уголовного дела, открытого его бывшим управлением.

Вслед за Холмуродзода были взяты под стражу его бывший заместитель Фахриддин Бозоров, бывший следователь этого же управления Фирдавс Ниёзбадалов (к слову, зять бывшего секретаря Совета безопасности Таджикистана, генерала Амиркула Азимова), зампред антикоррупционного управления по Хатлонской области Сафарали Хомидзода и руководитель следственного отдела по городу Душанбе Амиршо Султонзода.

24 апреля, были арестованы бывший руководитель организационно-контрольного управления Джамолиддин Мухаммадзода и некогда всесильный Давлатбек Хайрзода, отправленный на пенсию с поста заместителя директора Антикоррупционного агентства в январе этого года. Господина Хайрзода, по утверждению разных источников, задержали то ли в аэропорту города Худжанда, то ли на границе с Кыргызстаном, но в любом случае — на севере Таджикистана при попытке покинуть территорию страны.

Его брат Кутбиддин Хайров — владелец рынка и футбольного клуба «Хайр» в городе Вахдат в 20 километрах восточнее Душанбе, откуда родом клан Хайровых — утверждает, что Хайрзода не имел намерения к бегству, а лишь хотел поехать в российские Минводы для лечения своего больного сердца, панкреатита и сахарного диабета, от которых страдает уже долгое время.

В мае начали поступать первые сообщения о результатах обысков в домах арестованных.

По утверждению источников «Ахбор», близких к следствию, в домах, принадлежащих Фирузу Холмуродзода, бывшему руководителю следственного управления агентства, нашли $1,3 миллиона наличными, 6 килограммов золота, банковские карточки иностранных финансовых учреждений, 50 пар костюмов и 50 пар туфель под цвет каждого из них, документы на 31 квартиру в городе Душанбе, два дома в столичном квартале Чортут, дачу в курортном Варзобском ущелье и дом в Австрии.

В доме родителей Фирдавса Ниёзбадалова в городе Бустон (бывший Чкаловск) около Худжанда был обнаружен был обнаружен огромный бункер с подземными гаражами, откуда извлекли несколько мешков с наличными, золотом и драгоценными камнями, а также 6 «Джипов».

Но самая большая находка ждала следователей в родительском доме Хайровых в Ромитском ущелье, что на востоке Душанбе. Здесь, на кухне под полом, был обнаружен бетонированный тайник, откуда оперативники извлекли огромную сумму денег. По словам наших источников, в доме Хайровых нашли $35 миллионов наличными.

«Из найденных на кухне Хайровых купюр построили стену, похожую на стену денег в фильме про колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Я столько наличных денег увидел первый раз в своей жизни», - сказал собеседник «Ахбор».

Напомним, Таджикистан считается одним из самых коррумпированных государств мира. Международная организация Transparency International в своем последнем ежегодном докладе по восприятию коррупции, опубликованном в январе, поставила Таджикистан на 151-е место среди 176 стран, снизив на 15 строчек позиции республики по сравнению с 2016 годом.