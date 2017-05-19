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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Министр информации РК высказался о вложенных в обанкротившийся азербайджанский банк деньгах ЕНПФ

CA-NEWS (KZ) - Пенсионные накопления казахстанцев, вложенные в обанкротившийся азербайджанский Межбанк (МБА), находятся под государственной гарантией пенсионных накоплений. Об этом в рамках проекта "Открытый диалог" на телеканале "Хабар" заявил министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"На данный момент идет проверка, все детали будут опубликованы и представлены общественности. В Казахстане действует государственная гарантия пенсионных накоплений, никто ее не отменял, она учитывает даже инфляцию. Поэтому все граждане, которым положена пенсия, будут ее получать. В этом нет никаких сомнений, и пусть никто не переживает", - высказался глава ведомства.

Даурен Абаев в свою очередь считает, что оценку правильности таких инвестиций даст соответствующая проверка. "Другой вопрос, как вы сказали, правильно ли были вложены эти деньги? Этот вопрос сейчас находится на особом контроле, и идет соответствующая проверка", - резюмировал он. Напомним, Международный банк Азербайджана, в который Единый накопительный пенсионный фонд Казахстана инвестировал 71,3 миллиарда тенге активов, объявил о банкротстве. Финучреждение прекратило выплаты по внешнему долгу и готовится к переговорам с кредиторами о реструктуризации.

Финансовые проблемы возникли из-за колебания цен на нефть и девальвации нацвалюты Азербайджана. Через банкротство руководство банка надеется избежать исков со стороны кредиторов. При этом правительство Азербайджана приняло решение оплатить долги банка. Поэтому, как заверяет эксперт, ни ЕНПФ, ни другим компаниям, предоставившим средства Межбанку, ничего не грозит.

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