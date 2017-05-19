РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Премьер-министр Узбекистана потребовал снизить цены на мясо

CA-NEWS (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поручил улучшить ситуацию с ценами на мясо и обеспечением корма для скота. Эти вопросы обсуждались 16 мая во время селекторного совещания.

Источник в администрации Ферганской области сообщил, что во время селекторного совещания премьер-министр Узбекистана озаботился повышением цен на мясо.

Ранее сообщалось о росте цен на мясо. 18 мая на рынках в городе Фергана один килограмм говядины стоил 28 тысяч сумов (1 доллар – около 8 тысяч сумов), один килограмм баранины – 31 тысяча. Две недели назад говядина стоила на 3 тысячи, баранина – на 2 тысячи сумов дешевле.

Сотрудник отделения Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции Узбекистана связывал рост цен с тем, что заканчивается прошлогодний корм для скота. Фермер из Фуркатского района Очил Бегматов считает, что дело в отсутствии хороших пастбищ.

«Хокимы перестали обращать внимание вопросу качественных кормов. Самые хорошие земли они выделили для выращивания хлопка и пшеницы. Для скота они отдали самые некачественные земли. Корова, которая получает хорошие природные корма, в день дает 10 литров молока. Наши коровы дают всего лишь 2 литра молока в день. Делайте выводы сами», - сказал Бегматов.

Новости по теме:

print
Комментарии (1)
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Нет аватара
Tashkentec
13:56, 19 мая 2017
Пургу гонят по поводу кормовой базы для коров...У барыг есть одна "хорошая" отмазка, типа "Доллар же дорожает!". На вполне разумный вопрос "Вы коров долларами кормите?" в ответ слышишь что-то невразумительное от продавцов, стыдлиао смотрящих в пол...Все навариваются безбожно, пора бы уже цены на уровне правительства отрегулировать!
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×