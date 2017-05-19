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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменские министры идут на поклон к президенту Бердымухамедову в День Конституции (видео)
CA-NEWS (TM) - В Туркменистане День Конституции широко и торжественно отмечается 18 мая. В этот день также отмечается общенациональный праздник — День возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги, сообщает госинформагентство.

Президента Гурбангулы Бердымухамедова принял участие в церемонии возложения цветов к монументу Конституции и памятнику Махтумкули Фраги.

Кульминацией торжеств по случаю Дня Конституции и поэзии Махтумкули Фраги стали праздничные концерты мастеров искусств, в которых приняли участие лучшие профессиональные исполнители, музыкальные и танцевальные ансамбли, фольклорные коллективы страны.

В регионах основные мероприятия прошли на центральных площадях областных центров.
Действующая редакция Конституции была принята 26 сентября 2008 года.

В этот же день президента страны поздравили члены кабинета министров и другие чиновники, вручив букеты белых роз. Издание «Хроника Туркменистана» опубликовало видео с этого мероприятия. В репортаже туркменского телеканала «Алтин Асир» («Золотой век») видно, как министры и другие чиновники с букетом белоснежных цветов подходят к президенту Гурбангули Бердымухамедову, низко поклоняются и пожимают руку.

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Комментарии (19)
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Adilett
16:06, 19 мая 2017
Да ладно, вопросы местного менталитета всего лишь. В Японии примерно то же самое, там ты даже перед своим начальником кланятся обязан. И никто не считает при этом Японию отсталой недемократичной страной.
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juanjuan
16:06, 19 мая 2017
Ну это еще при покойном турменбаши ниязове началось, когда подчиненные должны были целовать ему правую руку, а точнее перстни, а однажды он даже пнул под зад какого-то подхалима,на что лизоблюд сказал: «Простите, мой дорогой президент, за то, что я неосторожным движением своего зада задел Вашу ногу».
А вообще у нас тоже подхалимство цветет пышным цветом, боже, сколько слез и унижений я видела на своем веку, как попадающие под сокращение женщины плакали, рыдали и чуть не на коленях умоляли начальство их не увольнять, как взрослые мужики заискивали перед юными сотрудницами-любовницами начальства, когда те дурёхи модельной внешности, в пылу гнева и очередных капризов кричали на подчиненных, раскидывая предметы по всем углам и это не в частной лавочке, а в гос. учреждениях, так что снимите очёчки, мы живем в средней азии и ментал у нас по сути одинаковый
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invent
15:34, 19 мая 2017
мл@@@.... какое унижение! Кудай сактасын мындайдан!
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frunze17
15:18, 19 мая 2017
Цитата: Rucca AN-124 14:08, 19.05.2017
Зато они (в отличие от нас) не потеряли свою Конституцию...
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frunze17
15:17, 19 мая 2017
Цитата: nam56 14:42, 19.05.2017
Атамбаев если ещё Розу Исаковну накажет и лишит её всех регалий которые она присвоила назначив себя любимую президентом заслужит ещё большего уважения у народа.Он единственный из всех предыдущих правителей не замешан ни в одном коррупционном деле потому,что знал ещё в 2010г чем эта мародёрская революция закончится для большинства членов так называемого времнного правительства.
Чего ж молчал, если знал, чего ж рукоплескал Розе Исаковне, восхвалял ее.
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bakirov1972
15:03, 19 мая 2017
бул эмне деген шумдук, туркмондор эмне болуп калышкан, байыркы кылымдарда жашап жаткандай го
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nam56
14:42, 19 мая 2017
Атамбаев если ещё Розу Исаковну накажет и лишит её всех регалий которые она присвоила назначив себя любимую президентом заслужит ещё большего уважения у народа.Он единственный из всех предыдущих правителей не замешан ни в одном коррупционном деле потому,что знал ещё в 2010г чем эта мародёрская революция закончится для большинства членов так называемого времнного правительства.
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pediatr
14:27, 19 мая 2017
Мне понравилось видео. Все познается в сравнении. Хорошо, что всем комментаторам это не понравилось, теперь надо на себя со стороны посмотреть, я имею виду начальников разных уровней. Например, чем лучше главный врач-мужчина, который заставляет санитарок-женщин переставлять мебель в больнице или в своем кабинете? или главный врач-мужчина, который заставляет нести его сумку медсестре-женщине? Сама видела в больницах еашей страны прекрасной. Наш президент достоин уважения, хотя бы потому, что он президент страны, мы его сами выбрали большинством голосов. Потом, он сто раз лучше, чем его предшественники.
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Q-I-W-I_2016
14:21, 19 мая 2017
Цитата: Rucca AN-124 14:08, 19.05.2017
Зато они (в отличие от нас) не потеряли свою Конституцию...
Кто про что, а лысый про расческу.
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sovettik
14:19, 19 мая 2017
всем нытикам посвящается - это видео!
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Rucca AN-124
14:08, 19 мая 2017
Зато они (в отличие от нас) не потеряли свою Конституцию...
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messimo
14:08, 19 мая 2017
Цитата: beks1995 13:46, 19.05.2017
Наш просто не достоин поклона
А скажи кто достоен, и от нас не требуется прогиба, вот за это я люблю свое отечество, и не ной?
противно и мерзопакостно
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aciv
14:07, 19 мая 2017
На видео не видно куда относят букеты (где складируют). Наверное там и учетчик сидит, ставит отметки.
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banakuasar-kj
14:06, 19 мая 2017
В Туркмении культ личности Президента.
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messimo
14:00, 19 мая 2017
противно и мерзопакостно
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Q-I-W-I_2016
13:57, 19 мая 2017
Цитата: beks1995 13:46, 19.05.2017
Наш просто не достоин поклона

Как не крути, но Атамбаев лучший из Президентов из всех наших бывших. Главное его достижение не причастность к коррупционным фактам
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Q-I-W-I_2016
13:55, 19 мая 2017
Смотреть противно, переплюнули даже КНДР. Туркменистан с таким богатством как природный газ должен был обеспечить своим гражданам жизнь как в Кувейте, не меньше. А получается наживаются узкий круг властьдержащих
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beks1995
13:46, 19 мая 2017
Наш просто не достоин поклона
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aysha
13:41, 19 мая 2017
да-а,как в средневековье к хану на поклон ходили. а женщина как старается. Президенту на это не противно смотреть? то ли дело, у нас. демократия, которой иной раз черезчур

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