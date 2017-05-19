Туркменские министры идут на поклон к президенту Бердымухамедову в День Конституции (видео)

- В Туркменистане День Конституции широко и торжественно отмечается 18 мая. В этот день также отмечается общенациональный праздник — День возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги, сообщает госинформагентство.

Президента Гурбангулы Бердымухамедова принял участие в церемонии возложения цветов к монументу Конституции и памятнику Махтумкули Фраги.

Кульминацией торжеств по случаю Дня Конституции и поэзии Махтумкули Фраги стали праздничные концерты мастеров искусств, в которых приняли участие лучшие профессиональные исполнители, музыкальные и танцевальные ансамбли, фольклорные коллективы страны.

В регионах основные мероприятия прошли на центральных площадях областных центров.

Действующая редакция Конституции была принята 26 сентября 2008 года.

В этот же день президента страны поздравили члены кабинета министров и другие чиновники, вручив букеты белых роз. Издание «Хроника Туркменистана» опубликовало видео с этого мероприятия. В репортаже туркменского телеканала «Алтин Асир» («Золотой век») видно, как министры и другие чиновники с букетом белоснежных цветов подходят к президенту Гурбангули Бердымухамедову, низко поклоняются и пожимают руку.