Туркменские министры идут на поклон к президенту Бердымухамедову в День Конституции (видео)

- Туркменистан, политика
- 13:33, 19 мая 2017
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Президента Гурбангулы Бердымухамедова принял участие в церемонии возложения цветов к монументу Конституции и памятнику Махтумкули Фраги.
Кульминацией торжеств по случаю Дня Конституции и поэзии Махтумкули Фраги стали праздничные концерты мастеров искусств, в которых приняли участие лучшие профессиональные исполнители, музыкальные и танцевальные ансамбли, фольклорные коллективы страны.
В регионах основные мероприятия прошли на центральных площадях областных центров.
Действующая редакция Конституции была принята 26 сентября 2008 года.
В этот же день президента страны поздравили члены кабинета министров и другие чиновники, вручив букеты белых роз. Издание «Хроника Туркменистана» опубликовало видео с этого мероприятия. В репортаже туркменского телеканала «Алтин Асир» («Золотой век») видно, как министры и другие чиновники с букетом белоснежных цветов подходят к президенту Гурбангули Бердымухамедову, низко поклоняются и пожимают руку.