Китай объявил о начале новой углеводородной революции

CA-NEWS (CA) - Китайские нефтяники первыми в мире добыли со дна Южно-Китайского моря «горючий лед» — гидрат природного газа. Об этом в четверг, 18 мая, сообщило Министерство земельных и природных ресурсов КНР.

Эксперимент по добыче газовых гидратов с месторождения на дне Южно-Китайского моря закончился «полным успехом».

«Это будет таким же крупным событием, как произошедшая ранее в США сланцевая революция. В итоге методы использования энергии в будущем претерпят трансформацию», — заявил заместитель управления геологических исследований министерства Ли Цзиньфа.

Он отметил, что в разработке теоретической базы и технологий Китай в данном направлении достиг «беспрецедентных успехов», в результате чего страна заняла лидирующее положение в мире по добыче «горючего льда».

Образцы подняли с глубины более 1,2 километра, сама 200-метровая подводная скважина находилась в 285 километрах к юго-востоку от Гонконга. Всего за восемь дней работы добыто 120 кубических метров «горючего льда», содержание метана в нем составляет 99,5 процента.

Один кубический метр гидрата эквивалентен 160 кубическим метрам природного газа в газообразном состоянии (на 100 литрах газа автомобиль может проехать 300 километров, тогда как на 100 литрах «горючего льда» — 50 тысяч километров).

В сообщении Геологической службы успех эксперимента назван историческим прорывом, достигнутым «под твердым руководством ЦК Коммунистической партии Китая». Особо подчеркивается, что эксперимент, ставший первым успешным примером промышленной морской добычи гидрата природного газа, был достигнут с опорой исключительно на собственные силы и будет иметь «далеко идущие последствия».

В сообщении отмечается, что в других странах попытки наладить бесперебойную добычу газогидратов со дна моря по разным причинам не привели к успеху, что доказывает достижение китайскими специалистами «высшего мирового уровня».

Работы по добыче природного ресурса ведутся и другими странами, в частности Канадой и Японией, однако пока только Китаю удалось извлечь образец гидрата со дна моря.

Японская JOGMEC (Japan Oil, Gas and Metals National Corporation) в марте 2013 года заявила о добыче недалеко от полуострова Ацуми метана из «горючего льда». При этом компания не поднимала образцы гидрата со дна моря, природный газ после откачки воды поступал наверх по трубопроводу.