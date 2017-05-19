В Иране начались президентские выборы

CA-NEWS (CA) - Избирательные участки на президентских выборах в Иране открылись в пятницу утром по всей стране, сообщает иранское агентство Irna.

По информации агентства, участки для голосования закроются в 18:00 по местному времени. Однако местные власти ранее заявили, что в случае необходимости их работа участков может быть продлена.

Борьбу за президентский пост ведут четыре кандидата: нынешний глава государства 68-летний Хасан Рухани, 70-летний экс-министр промышленности Ирана Мостафа Хашеми Таба, 70-летний экс-глава министерства культуры страны Мостафа Мирсалим и 50-летний экс-генпрокурор Ирана Эбрахим Раиси.

Главным соперником Роухани считается 56-летний - консервативный священнослужитель, который, как считается, пользуется поддержкой верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Если никто не получит больше 50% голосов, на следующей неделе пройдет второй тур.

Как сообщает Irna, одним из первых свой голос на выборах отдал Рухани.

«Народ своим участием в выборах определит судьбу страны. Высокая явка избирателей откроет путь прогресса для нашей страны», - сказал он журналистам после голосования в Тегеране.

Подсчет голосов начнется в полночь, а окончательные результаты будут объявлены в течение 24 часов после закрытия последнего избирательного участка.

Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли ранее сообщил, что для голосования будут открыты 63 тыс. избирательных участков, за работой которых будут следить 70 тыс. наблюдателей. Он отметил, что безопасность будут обеспечивать более 350 тыс. стражей порядка.

В пятницу в Иране также пройдут выборы в городские и сельские советы.