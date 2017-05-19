Оползень сошел близ Талгара в Алматинской области

CA-NEWS (KZ) - Оползневой массой завалена автодорога Талгар - дом отдыха "Спутник", снесены два столба линии электропередач и линия телефонной связи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслана Иманкулова.

По его информации, инцидент произошел в 00.45 19 мая 2017 года. "В Талгарском районе Алматинской области сошел оползень с горы "Верблюд" ниже Талгарской плотины на 500 метров, оползневой массой завалена автодорога Талгар - дом отдыха "Спутник", снесены два столба линии электропередач и линия телефонной связи. В 01.00 выдана рекомендация по выставлению полицейского блокпоста для ограничения доступа населения и автотранспорта в зону риска. Объем оползневой массы составил около 50 тысяч кубических метров", - сообщил он.

Сообщается, что специалистами талгарского производственного эксплуатационного отдела выставлен мобильный пост для контроля за состоянием оползневого участка и предупреждения повторных сходов оползней.

Оползнеопасная обстановка в Алматинской области сохраняется. На месте находятся комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Талгарского района и специалисты Талгарского участка ГУ "Казселезащита" КЧС МВД РК. По данным ДЧС, жертв и пострадавших нет. Расчисткой автодороги и восстановительными работами после снижения риска повторного схода оползня и стабилизации погодных условий будет заниматься ТОО "Алматы жолдары".



