Фестиваль европейского кино пройдет в Ташкенте

- С 22 по 28 мая в Ташкенте состоится V Фестиваль европейского кино, организуемый Делегацией Европейского Союза в Узбекистане в сотрудничестве с Национальным агентством "Узбеккино".

В рамках V Фестиваля европейского кино узбекские зрители увидят 13 игровых, документальных и мультипликационных фильмов производства 11 европейских государств. Свои фильмы для кинофестиваля предоставили посольства и культурные организации Великобритании, Венгрии, Германии, Испании, Латвии, Словакии, Словении, Швейцарии, Финляндии, Франции и Чехии. Ряд картин являются обладателями престижных национальных и международных кинопремий.

Кинофестиваль откроет известный британский фильм 2010 г. "Король говорит" основанный на реальных исторических событиях.

Кинофестиваль проводится в Ташкенте с 2013 года. вВ прошлом году его посетило свыше 5000 зрителей, которым были представлены 17 фильмов из 12 стран Европы.

"Фестиваль европейский кино является одним из наиболее заметных и масштабных культурных проектов Делегация ЕС, который мы ежегодно реализуем в сотрудничестве с коллегами из Национального агентства "Узбеккино". Мы рады, что благодаря данному проекту узбекский зритель имеет уникальную возможность познакомиться с самыми яркими примерами европейской киноиндустрии, которые лучше всего демонстрируют культурное многообразие государств Европейского Союза. Я рад, что в этом году кинофестиваль расширит свою географию, и будет проводиться за пределами столицы. В частности, мы планируем, что осенью с. г. показы состояться в городах Навои и Нукус. Кино, как и другие виды искусства, не имеет границ, и мы рады, что наш кинофестиваль является еще одним невидимым мостом объединяющим Европу и Узбекистан", - отметил посол Делегации ЕС в РУз Стипрайс.