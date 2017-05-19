Дочь экс-командира ОМОН МВД Таджикистана и «министра войны» ИГ заявила, что их жизнь превратилась в кошмар

- Родные экс-командира ОМОН МВД Таджикистана и военного министра террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Гулмурода Халимова признаются, что за последние годы их жизнь превратилась в «настоящий кошмар».

Первая супруга и четверо детей Гулмурода Халимова живут в Дараи Фони - отдаленном горном кишлаке Варзобского района. Старшая дочь Нилуфар Халимова учится в 9-м классе. Она сообщила, что после того как отец в 2015 году уехал в Сирию, каждый день к ним домой приходили представители различных органов и проводили допросы.

«Мы все боимся. Сейчас нам очень тяжело и в психологическом, и в финансовом плане», - рассказала Халимова. По ее словам, тяжелее стало после того, как спецслужбы в апреле арестовали ее 18-летнего брата Бехруза Гулмуродова, которого обвиняют в том, что он собирался к отцу в Сирию.

Первая супруга Халимова Назокат Муродова сообщила, что в среду ей отказали в свидании с арестованным сыном. «Я несколько раз просила дать разрешение на свидание, но каждый раз получала отказ. До сих пор не знаю в чем его обвиняют – никто не объясняет причину ареста моего сына», - сказала она.

Ранее, британское издание The Times со ссылкой на военный источник в Ираке сообщило о гибели в результате ракетного авиаудара в Ирак Гулмурода Халимова.

По данным издания, бывший таджикский полковник, которого называют военным министром джихадистов, был убит во время авиаудара в иракском городе Мосул.

Также, сообщалось, что Халимов стал новым «министром войны» ИГ, сменив на этом посту погибшего Тархана Батирашвили по прозвищу Абу Умар аш-Шишани. Он был самым высокопоставленным членом группы в Мосуле и занял второе место после главы группировки Абу Бакра аль-Багдади.

Напомним, бывший командир ОМОН МВД Таджикистана пропал в апреле 2015 года. Через месяц в интернете появилось видео-обращение Халимова, в котором он рассказал, почему примкнул к «Исламскому государству».

Таджикские власти обвинили беглого полковника в измене государству и объявили его в розыск через Интерпол.

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении экс-командира ОМОН по трем статьям – 305 (Измена государству), 187 ч.2 (Участие в преступной группировке) и 401 (Участие в боевых действиях за рубежом) УК РТ.

30 августа власти США объявили награду в $3 млн за информацию о местонахождении Халимова.

Гулмород Халимов родился в Варзобском районе в 1975 году. Во время гражданской войны в Таджикистане служил в президентской гвардии. С 1997 года начал служить в ОМОН рядовым бойцом, неоднократно отмечался государственными наградами, дослужился до звания полковника. Окончил Высшую академию МВД Таджикистана. Участвовал в операциях против вооружённых формирований в Раштской долине в 2009 году и Хороге в 2012 году.