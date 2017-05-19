Картина американского художника Баския была продана за $110 млн на аукционе Sotheby's

CA-NEWS (CA) - Работа художника Жана-Мишеля Баския продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за рекордную сумму в $110 млн., став самой дорогой в истории картиной американского автора.

По данным Би-би-си, торги продлились всего 10 минут.

Безымянная работа Баския стала также самой дорогой в истории картиной авторства афроамериканца и первой картиной с 1980 года, чья цена на торгах превысила отметку в 100 млн долларов.

Картина выполнена масляной, акриловой и аэрозольной красками.

Годом ранее другая картина Баския была приобретена тем же человеком за сумму вдвое меньше. Обе работы купил японский модельер Юсаку Маезава, который планирует открыть музей, посвященный творчеству Жана-Мишеля Баския.

Маезава позже написал в своем Instagram, что картина помогает ему чувствовать себя воодушевленным и благодарным.

A post shared by Yusaku Maezawa (@yusaku2020) onMay 18, 2017 at 5:33pm PDT

Жан-Мишель Баския родился в Нью-Йорке в 1960 году. Он умер в 27 лет, в 1988 году, от отравления наркотиками (он смешал героин и кокаин). К этому моменту он был художником всего семь лет.

Он прославился сначала как граффити-художник, а затем, в 1980-х годах как очень успешный неоэкспрессионист.

Баския и его друг Al Diaz начали рисовать граффити на стенах зданий в Манхеттене, подписываясь SAMO.

В июне 1980 года Баския принял участие в The Times Square Show, коллективной выставке художников.

В 1982 году Баския познакомился с Энди Уорхолом и они вместе создали много совместных работ. Они работали вместе, влияли на творчество друг друга. Их отношения продолжались до смерти Уорхола в 1987 году.