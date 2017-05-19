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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Китае успешно проведена первая опытная добыча «горящего льда» в морской акватории

CA-NEWS (CA) - В северной части Южно-Китайского моря акватории Шэньху был успешно добыт образец «горящего льда», сообщает 18 мая газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Как сообщает китайская геологическая служба Министерства земельных и природных ресурсов КНР, успешное проведение первой опытной добычи гидратов природных газов означает, что Китай стал первой в мире страной, добившейся бесперебойного и стабильного получения гидратов природных газов во время опытной добычи в морской акватории.

Место проведения опытной добычи находится в 285 км от Сянгана, местонахождение газа - на 200-метровой глубине в грунте морского дна. Глубина моря составляет 1266 метров. С 10 мая по сегодняшний день было выработано 120 тысяч кубометров гидратов природных газов, содержание метана составляет 99,5%.

Как отметил заместитель начальника китайской геологической службы Министерства земельных и природных ресурсов КНР Ли Цзиньфа, следующим шагом станет продолжение работы команды по опытной добыче в 2-3 разных по виду рудных районах в прилегающих морских зонах.

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