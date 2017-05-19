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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Алматы начался суд по делу о пропаганде терроризма в соцсетях
CA-NEWS (KZ) - В Алматы начался суд по делу Жанны Умировой, которую обвиняют в пропаганде терроризма. На ее странице в соцсети были обнаружены записи «лекций проповедника терроризма» Саида Бурятского.

По версии следствия, 34-летняя жительница города Капшагай через свою страницу в соцсети «Мой мир» занималась распространением запрещенных религиозных аудиозаписей. Экспертиза считает, что эти записи «представляют собой обращение Саида Бурятского - участника террористических группировок, действующих на Северном Кавказе».

Супруг женщины Жакшибек Биймурзаев отбывает сейчас 25 лет тюрьмы по обвинению в терроризме. СМИ приписывают ему руководство казахстанским отделением группировки «Жамаат моджахедов Центральной Азии» (группировка «Исламский джихад»).

Жанну Умирову арестовали в январе этого года и поместили в следственный изолятор департамента комитета национальной безопасности (ДКНБ) Алматы, где ее заставили снять мусульманскую одежду. Позже по состоянию здоровья перевели, по словам ее матери, в следственный изолятор Алматы № 1.

Мать женщины Куляш Умирова отмечает, что ее дочь верующая, носила хиджаб, последние четыре года вела закрытый образ жизни: постоянно находилась в своей мастерской, которую она открыла в пристройке на балконе в их квартире на первом этаже. Также она, уверяет ее мать, ни с кем не общалась и не относит себя ни к какой религиозной группе, «только молилась и читала Коран».

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