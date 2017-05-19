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  19 мая 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В небе над Ташкентом пролетел не метеорит, а космический мусор, - Астрономический институт АН РУз
CA-NEWS (UZ) - В ночь на 19 мая в 00:25 жители Ташкента наблюдали светящийся объект в небе. Ученый секретарь Астрономического института Академии наук Узбекистана Игорь Абдурагимов в комментарии UZ24 сообщил, что этим объектом, скорее всего, был фрагмент космического мусора — обломки космического аппарата или обтекатель ракеты-носителя — во время вхождения в плотные слои атмосферы.

«Время движения объекта составило 15-20 секунд, однако двигался он очень медленно для естественного космического объекта — метеора или болида, —около 8 км/с», — отметил Игорь Абдурагимов.

Это явление, отметил ученый, довольно безопасное, поскольку такие объекты обычно сгорают в 100 – 80 км над Землей.

Многие очевидцы решили, что объект в небе — это метеорит, но в институте эти догадки опровергли. Метеоритом называется крупное твердое тело космического происхождения, упавшее на поверхность Земли. Сообщение о падении небесных тел на территории Узбекистана не поступало.

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